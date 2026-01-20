Στην Αθήνα ταυτόχρονα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

Δύο ορκισμένοι εχθροί θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ θα βρεθεί στο Μαξίμου και στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων Αθήνας – Ιερουσαλήμ. Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα βρίσκεται στο υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο προώθησης του καλού κλίματος Αθήνας – Άγκυρας, που το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εύθραυστο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δύο εχθροί θα βρίσκονται στην Αθήνα για συναντήσεις με Έλληνες υπουργούς. Οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας πλέον βρίσκονται στο χαμηλότερο ιστορικό τους επίπεδο, έχοντας μετατραπεί από μια δύσκολη συμμαχία σε μια ανοιχτή στρατηγική αντιπαλότητα.

Παρά τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ για εξομάλυνση, η ρήξη φαίνεται να είναι δομική και επεκτείνεται σε πολλαπλά μέτωπα, με την Ιερουσαλήμ να προειδοποιεί ανοιχτά την Άγκυρα ότι, αν χρειαστεί, θα επιτεθεί για να διαφυλάξει την κυριαρχία της.

Ο Λευκός Οίκος πρότεινε πρόσφατα ένα «Συμβούλιο Εκτελεστικής Επιτροπής για τη Γάζα» (Gaza Board of Peace) με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά κάθε τουρκική ανάμειξη, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι «εμπνέει και φιλοξενεί τη Χαμάς».

Η Τουρκία ίδρυσε γραφείο συνδέσμου για την UNRWA στην Άγκυρα (Ιανουάριος 2026), μετά την αφαίρεση της ασυλίας της οργάνωσης από το Ισραήλ, παίρνοντας σαφή θέση εναντίον των ισραηλινών αποφάσεων.

Η Τουρκία έχει διακόψει επισήμως τις απευθείας εμπορικές σχέσεις και έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για ισραηλινές πτήσεις από το 2024-2025.

Υπό αυτό το κλίμα, στην Αθήνα θα βρίσκονται δύο κορυφαίοι υπουργοί από το Ισραήλ και την Τουρκία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί σήμερα στις 10:30 με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, στο «ελληνικό Πεντάγωνο», στο Στρατόπεδο Παπάγου.

Μετά την υποδοχή του κ. Katz στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την κατ’ ιδίαν συνάντηση των Υπουργών, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε ακριβώς, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια ώρα που στο Πεντάγωνο θα γίνεται η συνάντηση Δένδια – Κατζ, στο Υπουργείο Εξωτερικών η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα υποδέχεται τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Οι δύο υφυπουργοί συναντώνται με βασικό στόχο την προετοιμασία του εδάφους για το επερχόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) και τη συνάντηση των δύο ηγετών (Μητσοτάκη – Ερντογάν), που αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία. Σημειώνεται ότι η συνάντηση των δύο ηγετών έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και έναν χρόνο.

Η συνάντηση αυτή λειτουργεί ως «προπομπός» για την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα (ή, αντίστοιχα, του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα). Οι υφυπουργοί Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, εξετάζουν την πρόοδο των διμερών σχέσεων και οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Η Αθήνα προσέρχεται στον διάλογο με την πάγια θέση ότι η μοναδική διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Η συνάντηση αποσκοπεί στο να διερευνηθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών κρίσεων (Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Συρία), οι δύο χώρες επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, ώστε να αποφευχθούν τυχαίες εντάσεις ή κρίσεις στο Αιγαίο. Ο Πολιτικός Διάλογος καλύπτει:

Ανταλλαγή απόψεων για τη Γάζα και τη Λιβύη.

Συντονισμό για τη μείωση των ροών στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα.

Συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης (πυρκαγιές, σεισμοί).

Την επομένη του Πολιτικού Διαλόγου, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ακολουθεί ο 9ος γύρος της Θετικής Ατζέντας μεταξύ του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη και του Τούρκου ομολόγου του. Εκεί συζητούνται θέματα «χαμηλής πολιτικής» που διευκολύνουν την καθημερινότητα και την οικονομία, όπως: