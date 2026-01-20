Η Βρετανία εξετάζει περιορισμούς στα κοινωνικά δίκτυα για ανηλίκους

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή ακόμη και απαγόρευσης πρόσβασης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των πλατφορμών αυτών.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο για αυστηρότερες κατευθυντήριες οδηγίες στα σχολεία, με έμφαση στη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, επιδιώκοντας να περιοριστεί η εξάρτηση και να ενισχυθεί η συγκέντρωση στη μαθησιακή διαδικασία.

Πηγή: Reuters

