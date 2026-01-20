Αφγανιστάν: Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Amaq, το οποίο πρόσκειται στην τζιχαντιστική οργάνωση, την επίθεση εξαπέλυσε βομβιστής αυτοκτονίας. Σύμφωνα με το Amaq, ο τοπικός βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους έχει βάλει κινέζους πολίτες στο στόχαστρο εξαιτίας των «εγκλημάτων της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των Ουιγούρων».

Οι Ουιγούροι αποτελούν μια μειονοτική ομάδα περίπου 10 εκατομμυρίων, κυρίως μουσουλμάνων, στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο και καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα. Ωστόσο οι βομβιστικές επιθέσεις δεν σταμάτησαν, ενώ την ευθύνη για αρκετές εξ αυτών έχει αναλάβει βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

