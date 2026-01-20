Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Έμφαση στο σεβασμό της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και στη διατλαντική συνεργασία στο Νταβός

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε σαφές μήνυμα από το Νταβός για τη σημασία του απόλυτου σεβασμού της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, τονίζοντας πως πρόκειται για κομβικό ζήτημα στις διατλαντικές σχέσεις. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε την ανάγκη για πλήρη και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας των δύο χωρών.

Η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ακόμη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε απόλυτο συντονισμό με τη Δανία, για την προώθηση κοινών προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ίδια, στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που σχετίζονται με το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, με την πρόεδρο της Κομισιόν να επισημαίνει ότι η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των δύο πλευρών.

Κλείνοντας, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως οι συνομιλίες περιλάμβαναν και τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ – Ε.Ε. παραμένει κρίσιμη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.