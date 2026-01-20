Τραγωδία στην Τρίπολη: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στην Νεστάνη

Σύνοψη από το

  • Νεκρός βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας.
  • Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες, με 14 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα μέσα στο σπίτι.
  • Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ενώ τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Νεκρός βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας (19/01).

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο με πέντε οχήματα και συνολικά δεκατέσσερις άνδρες, έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ωστόσο εντόπισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα μέσα στο σπίτι.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ενώ τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

23:44 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

