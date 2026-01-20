Τραγωδία στην Τρίπολη: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στην Νεστάνη

Νεκρός βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας (19/01).

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο με πέντε οχήματα και συνολικά δεκατέσσερις άνδρες, έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ωστόσο εντόπισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα μέσα στο σπίτι.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ενώ τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.