Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται»

Στην πρώτη εκπομπή του «The 2Night Show» για το 2026 βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Τρίγγου, η οποία μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πιο ταραγμένη περίοδο της ζωής της, τη θεραπεία, τη συμφιλίωση με τον εαυτό της, αλλά και για το ταξίδι ζωής στην Ισλανδία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη της χαρά, τη συμμετοχή στην επιτυχημένη κωμωδία «Φαντάσματα», που επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τη διαδρομή της προς την αυτογνωσία: «Έτσι συμφιλιώνομαι λίγο μαζί μου. Όταν με πρωτογνώρισες ήμουν έτσι… ένα άλογο άσπρο, άγριο, που τρέχει και πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Τώρα το άλογο θέλει να έρθει κοντά, να το χαϊδέψουν. Κάθομαι τώρα και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα Γρηγόρη, τι να έγινε. Δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Έλλη Τρίγγου μίλησε για τη σημασία της ψυχοθεραπείας και της προσωπικής ενδοσκόπησης. «Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει, βοηθάει η υποστήριξη των ανθρώπων σου, βοηθάει το να καταλαβαίνεις τι σου κάνει καλό. Είχα καταλάβει κάποια στιγμή ότι η δουλειά κάτι εξυπηρετεί το να είναι πάρα πολύ. Κάτι μπορώ και κρύβω πολύ καλά δουλεύοντας. Οπότε κάποια στιγμή είπα “έλα, από τι πας να γλιτώσεις;” και εκεί έκατσα. Ησύχασα, ξεκουράστηκα, μετά είχα πάρα πολλές τύψεις οπότε τώρα τρέχω, αλλά έχω τη μνήμη του πώς είναι να είσαι καλά και ήρεμα και θα ξαναπάω εκεί. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία», πρόσθεσε.

Για την ίδια, το 2025 υπήρξε μια χρονιά-σταθμός τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Μίλησε με συγκίνηση για το ταξίδι στην Ισλανδία και την εμπειρία της με το βόρειο σέλας, που χαρακτήρισε «δώρο ζωής». «Το 25 ήταν φανταστικό. Πήγα ένα ταξίδι ζωής στην Ισλανδία, είδα το βόρειο σέλας. Πας εκεί, δεν έχει τίποτα, μόνο φύση. Νιώθεις το μέγεθός σου που είναι τόσο και κάθεσαι με δέος. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου», είπε.

Όσο για την επαγγελματική της πορεία, η ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαπέτρου στη σειρά «Φαντάσματα», που επιστρέφει για δεύτερη σεζόν. «Επαγγελματικά, τα “Φαντάσματα” ήταν η χαρά μου. Ο κύριος Παπαπέτρου μου είπε “έχω γράψει κάτι και σε σκέφτομαι”. Το διάβασα και ήταν ξεκαρδιστικό. Πήγα σαν τρελή, ουρλιάζοντας. Ήταν τέλεια, το ευχαριστήθηκα με όλο μου το είναι», τόνισε.

