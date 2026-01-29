Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω ισχυρών ανέμων – Ποια δεν θα πραγματοποιηθούν

  • Αλλαγές καταγράφονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.
  • Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά, όπως και των συμβατικών πλοίων, ωστόσο ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια.
  • Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά.
Αλλαγές καταγράφονται σήμερα (29/01) στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

