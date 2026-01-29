Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

επίδομα

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 αναμένεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το διευρυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίδομα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr στην εν λόγω απόφαση εκτιμάται πως θα ενταχθούν οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στο πρόγραμμα όπως η ένταξη νέων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιπρόσθετων κατηγοριών πολιτών αλλά και οι αλλαγές στη χορήγηση των ποσών του επιδόματος μετεγκατάστασης που έχουν ανακοινωθεί από την αρμόδια υπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως ο στόχος του προγράμματος είναι να τονωθεί η τοπική οικονομία αλλά και να επανακατοικηθούν περιοχές που είτε είναι στα σύνορα είτε σε ορεινές και απομακρυσμένες ζώνες.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το τροποποιημένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Αναλυτικά:

Ποιες Περιφερειακές Ενότητες προστίθενται στο διευρυμένο πρόγραμμα

  • Η Καστοριά,
  • Η Φλώρινα,
  • Το Κιλκις,
  • Οι Σέρρες,
  • Η Πέλλα
  • Η Δράμα

Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα το πρόγραμμα αφορούσε μόνο τους παρακάτω δήμους του Έβρου. Συγκεκριμένα:

  • Τον δήμο Σουφλίου (Δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού)
  • Τον δήμο Διδυμοτείχου (Δημοτικές ενότητες Διδυμότειχου, Μεταξάδων)
  • Τον δήμο Ορεστιάδας (Δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου)

Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες πολιτών που εντάσσονται στους δικαιούχους του διευρυμένου προγράμματος

  • Οι Έλληνες του εξωτερικού
  • Οι συνταξιούχοι
  • Οι φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στην Καστοριά, στην Φλώρινα, στο Κιλκις, στις Σέρρες, στην Πέλλα και στη Δράμα, θέλουν να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές και των οποίων η μόνιμη βάση κατοικίας δεν είναι σε αυτές.
  • Οι ψηφιακοί νομάδες

Τι αλλάζει στα ποσά του επιδόματος

Με το διευρυμένο πρόγραμμα, το ποσό του επιδόματος ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους του προγράμματος ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, δηλαδή εάν έχει πάνω από 500 κατοίκους ή κάτω από τον αριθμό αυτόν.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του προγράμματος δίνονταν επίδομα:

  • ύψους 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό έως 500 κατοίκους
  • ύψους 6.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

Πώς θα δοθεί το επίδομα στους δικαιούχους του διευρυμένου προγράμματος

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μάλιστα πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δοθούν τα χρήματα αυτά σε δύο δόσεις: Δηλαδή να χορηγηθεί προκαταβολικά το 50% αυτών πριν από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, αφού έχει εγκριθεί πρώτα η σχετική αίτηση και το άλλο ποσό μεταγενέστερα, ωστόσο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του διευρυμένου προγράμματος για τις αιτήσεις

Από τον Μάρτιο. Μάλιστα το διευρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενηθεί σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr στο https://relocation.vouchers.gov.gr/home, όπου ο ενδιαφερόμενος για να εισέλθει στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του
  • το IBAN του
  • την οικογενειακή του κατάσταση
  • επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ποιες περιοχές θα ενταχθούν το επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα

Στόχος είναι να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και άλλες περιοχές, όπως νησιώτικες και βόρεια.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

