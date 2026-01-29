Καλλιθέα: Επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το βρέφος – Τι λένε οι γονείς για την αρχική μεταφορά του σε κτηνιατρείο

Θλίψη και πολλά ερωτήματα για τον θάνατο του μόλις 7 ημερών βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στην Καλλιθέα.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς του παιδιού, φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του. Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.