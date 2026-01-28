Βρέφος 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Βρέφος 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων «Αγία Σοφία»
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από την Καλλιθέα ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Το βρέφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πατέρα και τον θείο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του, υπήκοοι Ρουμανίας, το μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο επί της Λεωφόρου Συγγρού, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, “Αγία Σοφία”, αλλά ήταν αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες θανάτου του βρέφους διερευνώνται.

 

 

 

