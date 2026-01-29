Μπρους Σπρίνγκστιν: Το νέο τραγούδι «Streets of Minneapolis» για τα θύματα της ICE

Ο αστέρας της αμερικανικής ροκ μουσικής Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη νέο τραγούδι, το οποίο τιτλοφόρησε «Streets of Minneapolis» και με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών στη μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», εξήγησε ο αστέρας της ροκ μέσω Instagram.

Η Μινεάπολη έχει πλέον μετατραπεί στο επίκεντρο της έντασης στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του μητέρας, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο συνθέτης και ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Born in the USA» τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δυο θυμάτων.

Φωνή που συχνά εκφράζει την παραμελημένη Αμερική επί πενήντα χρόνια, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», έκρινε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

«Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τίτλος του κομματιού του θυμίζει παλιότερο, πασίγνωστο τραγούδι του, το «Streets of Philadelphia», για αυτούς που ζουν με το AIDS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται από την πλευρά του επίσης συχνά, γενικά με μειωτικό τόνο, στον Μπρους Σπρίνγκστιν: τον βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων αστεριών της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.

Ακούστε το τραγούδι: