Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία: Intime

Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται για ακόμη ένα πρωινό, η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Για ακόμη μία ημέρα, κόκκινος είναι ο Κηφισός για πολλά χιλιόμετρα και στα δύο ρεύματα, και συγκεκριμένα από το ύψος του Αιγάλεω έως την Μεταμόρφωση.

Στην λεωφόρο Κηφισίας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

