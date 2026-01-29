Ουγγαρέζος για Κατσαρίδη: «Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού»

  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε στο χθεσινό ξέσπασμα του Πάνου Κατσαρίδη, κάνοντας ανάρτηση στο Facebook. Έγραψε ότι «όποιος έχει συνηθίσει να βρίζει, να μπλέκει παιδιά, γονείς και επιθέσεις επί προσωπικού… ξαφνιάζεται όταν οι υπόλοιποι δεν το κάνουμε απαντώντας με γεγονότα».
  • Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά συνέχισε την απάντησή του μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του, ξεκαθαρίζοντας: «Εγώ δεν κινούμαι έτσι. Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού, ενώ θα μπορούσα».
  • Τόνισε πως δεν βάζει «μέσα παιδιά και γονείς νεκρούς», προτρέποντας τους άλλους να δουν στα social media του «πώς πρέπει να απαντάτε στον δημόσιο λόγο χωρίς να υποπίπτετε σε συμπεριφορές που είναι πραγματικά μηνύσιμες».
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έδωσε τη δική του απάντηση μετά το χθεσινό ξέσπασμα του Πάνου Κατσαρίδη στον αέρα του «Πρωινού» εις βάρος του.

Έκανε ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook γράφοντας «Όποιος έχει συνηθίσει να βρίζει, να μπλέκει παιδιά, γονείς και επιθέσεις επί προσωπικού σε αυτό που βαφτίζει «δικαίωμα στην άποψη» με τη στήριξη του παρουσιαστή-κολλητού του, ξαφνιάζεται όταν οι υπόλοιποι δεν το κάνουμε απαντώντας με γεγονότα, χωρίς την τακτική προσβολών που ξέρει. Λογικό…».

Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά στο Buongiorno απάντησε στον θεατρικό παραγωγό μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στο My Radio 104,6.

«Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν έχεις συνηθίσει να βρίζεις και όταν θες να την πεις σε κάποιον, να βάζεις προσωπικά μέσα, τα παιδιά – να θυμίσω την τυχαία, μου έρχεται στο μυαλό η υπόθεση της Μαρίνας Σταυράκη – βάζεις μέσα παιδιά, όταν μιλάς επί προσωπικού και θίγεις, όταν θες ξαναλέω να απαντήσεις και έχεις συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο. Μου ‘ρχεται τυχαία η περίπτωση της Ελίνας Παπίλα στο μυαλό. Περιμένεις ότι και οι άλλοι όταν θέλουν να σου απαντήσουν, κινούνται έτσι. Όχι, εγώ δεν κινούμαι έτσι.

Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού, ενώ θα μπορούσα, έτσι; Αλλά δεν είναι για τον δημόσιο λόγο αυτά. Ούτε βάζω μέσα παιδιά και γονείς νεκρούς. Οπότε είναι πραγματικά be my guest που λένε και στο χωριό μου, να τσεκάρετε τα social media μου για να δείτε και πώς πρέπει να απαντάτε στον δημόσιο λόγο χωρίς να υποπίπτετε σε συμπεριφορές που είναι πραγματικά μηνύσιμες και θίγουν ανθρώπους.

Ο άλλος και καλά ότι έπεσε από τα σύννεφα. Ρε Γιώργη; Εμάς βρήκες ρε; Εμάς βρήκες ρε Γιώργο; Όπως είπε και μία συνεργάτιδά σου προχθές που είχατε στείλει σε ένα event. Είναι πανεπιστήμιο ο Λιάγκας. Βέβαια είναι πανεπιστήμιο. Εγώ έχω βγάλει πανεπιστήμιο και διδακτορικό έχω κάνει, οπότε τώρα εμένα να πιστέψω ότι έπεσες από τα σύννεφα και ήρθες σε δύσκολη θέση… μέσα σου γαργαλιόταν το στομάχι σου τώρα… τι να λέμε!» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

