Ουγγαρέζος: «Ζητώ συγγνώμη από την Κατερίνα Ζαρίφη»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο «Χαμογέλα και Πάλι» εξηγεί τι συνέβη με την Κατερίνα Ζαρίφη στο Buongiorno και της ζητάει “συγγνώμη” on air.

«Έχω μια θεωρία. Ό,τι “πατάτα” κάνουμε από ένα βήμα, πρέπει από το ίδιο βήμα να την πάρουμε πίσω. Δεν πρέπει στον αέρα να λέμε ό,τι θέλουμε και μετά να ζητάμε συγγνώμη από το τηλέφωνο» είπε.

«Με την Κατερίνα Ζαρίφη μιλάμε, όλα κανονικά. Περαστικά της. Τότε αυτό που έγινε ήταν αυτανάφλεξη. Ξέσπασα εγώ. Της την είπα, μπορεί υπερβολικά για αυτό που συνέβη» πρόσθεσε.

«Ζητώ συγγνώμη από την Κατερίνα. Κατερίνα συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ» σχολίασε.

Δείτε το βίντεο