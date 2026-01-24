Ναόμι Οσάκα: Αποσύρθηκε από το Australian Open λόγω τραυματισμού – «Μου ραγίζει την καρδιά»

Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Australian Open λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της με την Μάντισον Ίνγκλις, η οποία προκρίθηκε, επικαλούμενη έναν τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα που συνδέεται με αλλαγές στο σώμα της από την εγκυμοσύνη της.

Τα νέα έγιναν γνωστά αργά το Σάββατο στη Μελβούρνη, η οποία είχε πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες πυροδότησαν τα πρωτόκολλα προθέρμανσης του τουρνουά, αναγκάζοντας το κλείσιμο των στεγών των γηπέδων και την αναστολή των αγώνων στα εξωτερικά γήπεδα.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια του Australian Open δήλωσε σε γραπτά σχόλια που κοινοποιήθηκαν στον Τύπο ότι ήταν ένας τραυματισμός που είχε υποστεί «μερικές φορές» στο παρελθόν. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να το ξεπεράσω. Έπαιξα τον τελευταίο μου αγώνα με κάποιο πόνο και σκέφτηκα ότι ίσως αν έδινα στον εαυτό μου ένα διάλειμμα πριν από τον αγώνα μου σήμερα, θα μπορούσα να το διαχειριστώ, αλλά ζεστάθηκα και τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν ακόμα να δει τους γιατρούς της.

«Σίγουρα πρέπει να κάνω περισσότερες εξετάσεις και επιστρέφοντας από την εγκυμοσύνη, το σώμα μου άλλαξε αρκετά. Οπότε αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική» επεσήμανε.

Η Οσάκα έχει ιστορικό κοιλιακών προβλημάτων και αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της στον τρίτο γύρο στο Melbourne Park πέρυσι εναντίον της Μπελίντα Μπέντσιτς μετά από ένα σετ. Η 28χρονη είναι μία από τις τρεις μητέρες που κατατάσσονται στις 20 κορυφαίες γυναίκες. Αρχικά ανακοίνωσε την αποχώρησή της μέσω Instagram στις 8 μ.μ. τοπική ώρα, οπότε και ο προηγούμενος αγώνας είχε ήδη διεξαχθεί στο κεντρικό γήπεδο.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που θα συνέχιζα, οπότε το να σταματήσω εδώ μου ραγίζει την καρδιά, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να κάνω περαιτέρω ζημιά, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στο γήπεδο», περιέγραψε.

«Και ευχαριστώ όλη την ομάδα μου που πάντα με στηρίζει και τους διοργανωτές του τουρνουά που είναι τόσο ευγενικοί» κατέληξε η αθλήτρια.