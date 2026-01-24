Ναόμι Οσάκα: Αποσύρθηκε από το Australian Open λόγω τραυματισμού – «Μου ραγίζει την καρδιά»

Σύνοψη από το

  • Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Australian Open λόγω ενός τραυματισμού στην κοιλιακή χώρα.
  • Τόνισε επίσης ότι «επιστρέφοντας από την εγκυμοσύνη, το σώμα μου άλλαξε αρκετά», απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.
  • Η αθλήτρια περιέγραψε ότι «το να σταματήσω εδώ μου ραγίζει την καρδιά, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να κάνω περαιτέρω ζημιά, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στο γήπεδο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ναόμι Οσάκα

Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Australian Open λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της με την Μάντισον Ίνγκλις, η οποία προκρίθηκε, επικαλούμενη έναν τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα που συνδέεται με αλλαγές στο σώμα της από την εγκυμοσύνη της.

Τα νέα έγιναν γνωστά αργά το Σάββατο στη Μελβούρνη, η οποία είχε πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες πυροδότησαν τα πρωτόκολλα προθέρμανσης του τουρνουά, αναγκάζοντας το κλείσιμο των στεγών των γηπέδων και την αναστολή των αγώνων στα εξωτερικά γήπεδα.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια του Australian Open δήλωσε σε γραπτά σχόλια που κοινοποιήθηκαν στον Τύπο ότι ήταν ένας τραυματισμός που είχε υποστεί «μερικές φορές» στο παρελθόν. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να το ξεπεράσω. Έπαιξα τον τελευταίο μου αγώνα με κάποιο πόνο και σκέφτηκα ότι ίσως αν έδινα στον εαυτό μου ένα διάλειμμα πριν από τον αγώνα μου σήμερα, θα μπορούσα να το διαχειριστώ, αλλά ζεστάθηκα και τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν ακόμα να δει τους γιατρούς της.

«Σίγουρα πρέπει να κάνω περισσότερες εξετάσεις και επιστρέφοντας από την εγκυμοσύνη, το σώμα μου άλλαξε αρκετά. Οπότε αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική» επεσήμανε.

Η Οσάκα έχει ιστορικό κοιλιακών προβλημάτων και αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της στον τρίτο γύρο στο Melbourne Park πέρυσι εναντίον της Μπελίντα Μπέντσιτς μετά από ένα σετ. Η 28χρονη είναι μία από τις τρεις μητέρες που κατατάσσονται στις 20 κορυφαίες γυναίκες. Αρχικά ανακοίνωσε την αποχώρησή της μέσω Instagram στις 8 μ.μ. τοπική ώρα, οπότε και ο προηγούμενος αγώνας είχε ήδη διεξαχθεί στο κεντρικό γήπεδο.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που θα συνέχιζα, οπότε το να σταματήσω εδώ μου ραγίζει την καρδιά, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να κάνω περαιτέρω ζημιά, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στο γήπεδο», περιέγραψε.

«Και ευχαριστώ όλη την ομάδα μου που πάντα με στηρίζει και τους διοργανωτές του τουρνουά που είναι τόσο ευγενικοί» κατέληξε η αθλήτρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – Προειδοποιήσεις για χαλάρωση των μέτρων

Τρία νέα ψηφιακά «όπλα» για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανοίγουν δρόμο για νέες ελαφρύνσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:22 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Bild: Στο «στόχαστρο» της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Ως «ακατέργαστο διαμάντι» τον χαρακτηρίζει η γερμανική εφημερίδα

Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα φέρνει στο προσκήνιο η γερμανική εφημερίδα Bild, παρουσιάζοντάς τον ως...
17:19 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» – ΦΩΤΟ

Απο κοντά παρακολούθησε τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθ...
16:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βόμβα από την «AS»: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την Euroleague και πάει στο… NBA Europe

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS» φέρνει στο φως μια είδηση-βόμβα για το μ...
12:41 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εθνική ομάδα: Φιλικό με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου

Η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου (20:00) στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι