Ναόμι Οσάκα: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με φωτογραφία από το υπερηχογράφημα

Η κάτοχος τεσσάρων τίτλων Grand Slam, Ναόμι Οσάκα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/01) ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από το Australian Open.

Η 25χρονη είπε στις αρχές της εβδομάδας ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρώτο Major της σεζόν, καθώς δεν είχε αγωνιστεί στο WTA Tour από τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα από το «Pan Pacific Open».

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στο κορτ, αλλά εδώ υπάρχει μια μικρή ζωή που έρχεται το 2023», είπε η πρώην κορυφαία τενίστρια του κόσμου σε ανάρτησή της στο Twitter, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία μιας εικόνας με υπερηχογράφημα.

«Ξέρω ότι έχω τόσα πολλά να περιμένω στο μέλλον, ένα πράγμα που ανυπομονώ είναι να παρακολουθήσει το παιδί μου έναν από τους αγώνες μου και να πει σε κάποιον “αυτή είναι η μαμά μου”».

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023