Τέρι Ρέιντκε: Η ΕΕ να μείνει στον δρόμο της κλιματικής ουδετερότητας

Η Τέρι Ρέιντκε υποψήφια των Πρασίνων για την Κομισιόν έχει προτείνει το κόμμα της ως αντίδοτο στις «δεξιές, αυταρχικές» δυνάμεις που προσπαθούν να μειώσουν τη δράση για το κλίμα, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου.

Σε συνέντευξή της στο Euronews την Πέμπτη, η 36χρονη Γερμανίδα – ένας από τους δύο ηγετικούς υποψηφίους που προτάθηκαν από τους Ευρωπαίους Πράσινους για την ψηφοφορία του Ιουνίου – περιέγραψε το όραμά της για την υποστήριξη της υπό διαμάχης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το σχέδιο της ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος.

Τους τελευταίους μήνες, το κόμμα των Πρασίνων της Ρέιντκε έχει επικρίνει το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) – που θα βρίσκεται στην κορυφή της δημοσκόπησης τον Ιούνιο και παραμένει η μεγαλύτερη παράταξη του κοινοβουλίου – για αυτό που περιγράφουν ως προσπάθειες αποδυνάμωσης της Πράσινης Συμφωνίας ως απάντηση στο κύμα διαδηλώσεων μεταξύ των αγροτών.

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υποχωρήσει σταδιακά σε ορισμένες από τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της με παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των πράσινων απαιτήσεων για πρόσβαση σε επιδοτήσεις ως μέρος σαρωτικών κινήσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες.

Οι λύσεις που προτείνει η Ρέιντκε περιλαμβάνουν τον μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων του μπλοκ για τη διάθεση κονδυλίων σύμφωνα με οικολογικούς και κοινωνικούς δείκτες και όχι το μέγεθος των αγροκτημάτων.

«Οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις παίρνουν βασικά το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών επιδοτήσεων. Και θα θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό, για παράδειγμα, έχοντας όρους όσον αφορά τα οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα», εξήγησε η Ρέιντκε, προσθέτοντας ότι οι Πράσινοι υποστήριξαν επίσης ένα ανώτατο όριο για τις μέγιστες επιδοτήσεις για να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη κατανομή σε μικρότερες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής χαιρέτισε επίσης την Πράσινη Συμφωνία ως «μέρος του παζλ για να γίνει η Ευρώπη μια πιο ασφαλής ήπειρος» και ως τον μόνο τρόπο αποκατάστασης του ανταγωνιστικού βιομηχανικού πλεονεκτήματος της ηπείρου.

«Πάντα λέω ότι η Πράσινη Συμφωνία και το ζήτημα της ασφάλειας στην Ευρώπη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», εξήγησε η Ρέιντκε, αναφερόμενη στο πώς η Ευρώπη είχε γίνει «ευάλωτη» λόγω της εξάρτησής της από ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων τα χρόνια πριν από την πλήρη εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία το 2022.

«Έτσι, η Πράσινη Συμφωνία, με ενέργεια που προέρχεται από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, έχοντας μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία (…) με πηγές ενέργειας που δεν εξαρτώνται από τους αυταρχικούς, αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής ασφάλειας που χρειάζεται πολύ η Ευρώπη, επειδή βλέπουμε ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ανασφαλής».

Πρόσθεσε ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι η μόνη βιώσιμη ευρωπαϊκή στρατηγική, για να διασφαλιστεί ότι το μπλοκ μπορεί να ανταγωνιστεί παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη καθαρών ενεργειών όπως το πράσινο υδρογόνο και τις τεχνολογίες μπαταριών.

«Η ύπαρξη ενός τεράστιου επενδυτικού προγράμματος από ευρωπαϊκό επίπεδο που δίνει κίνητρα στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο (καθαρών τεχνολογιών) (…) είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε η Ρέιντκε, παρουσιάζοντας την Πράσινη Συμφωνία ως τον μοναδικό τρόπο για την Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις έντονα επιδοτούμενες βιομηχανίες της Κίνας και των ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ, ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA) – το ελκυστικό σχέδιο πράσινης επιδότησης της κυβέρνησης Μπάιντεν που προσφέρει γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις και εκπτώσεις για την πράσινη τεχνολογία που κατασκευάζεται στην Αμερική – προκάλεσε φόβους για βιομηχανική έξοδο από την Ευρώπη και είδε την ΕΕ να προσπαθεί να εισαγάγει αντπροτάσεις όπως ο νόμος περί καθαρής μηδενικής βιομηχανίας και ο νόμος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το μπλοκ ξεκίνησε επίσης πρόσφατα έρευνες για τις κινεζικές κρατικές επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες εν μέσω φόβων ότι η βιομηχανία της ΕΕ πλημμυρίζει από φθηνές εισαγωγές.

Το αντίδοτο σε μια δεξιά «αντίδραση»

Η υποψήφια των Πρασίνων δήλωσε επίσης ότι η ψήφος υπέρ των Πρασίνων είναι ο καλύτερος τρόπος για να «υπερασπιστεί τη δημοκρατία» έναντι των δεξιών «αντιδράσεων κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας στην Ευρώπη».

«Οι πολίτες έχουν την επιλογή αν θέλουν να έχουν μια πιο δεξιά πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνητικά έχοντας αυταρχικές, ακροδεξιές δυνάμεις που επηρεάζουν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (…) ή (…) αν θέλουν να έχουν προοδευτικές, μελλοντικές πολιτικές προσανατολισμένες στο μέλλον», πρόσθεσε.

Terry Reintke, of Germany, and Bas Eickhout, of the Netherlands, celebrate after being elected as leading candidates of the Greens Party for the European electionsLaurent Cipriani/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ενώ αναγνώρισε τις επιτυχίες της επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διεξάγει εκστρατεία για επανεκλογή, την έριξε επίσης επειδή έχασε την «έλξη» κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτή (η φον ντερ Λάιεν) δεν προώθησε πολύ θετικά πράγματα αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά ταυτόχρονα, θα μπορούσαμε να δούμε ότι ειδικά προς το τέλος της βουλευτικής περιόδου, έχασε πραγματικά την έλξη», είπε αναφερόμενη στην επίθεση του κόμματός της κατά της Πράσινης Συμφωνίας και τις προσπάθειες να καταργήσει το νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ένα νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030.

Ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν δεσμεύεται να συνεχίσει να υπερασπίζεται την Πράσινη Συμφωνία ως «μοντέλο καθαρής ανάπτυξης» στην εκστρατεία της.

Ερωτηθείσα για την απάντηση της ΕΕ στη σύγκρουση που κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή και αν το μπλοκ θα πρέπει να εξετάσει κυρώσεις στο Ισραήλ για την απάντησή του στη Γάζα στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η Ρέιντκε είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο Ισραήλ».

Υποστήριξε επίσης ότι το μπλοκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εμπορική του συμφωνία, τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, για να ασκήσει πίεση στο Τελ Αβίβ, πρόταση που κατατέθηκε για πρώτη φορά από την Ιρλανδία και την Ισπανία, που θεωρείται από τους πιο σκληρούς επικριτές του μπλοκ του πολέμου του Νετανιάχου στη Γάζα.

«Θα πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης που πρέπει να πούμε, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι καλό, ούτε για την ασφάλεια του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών», δήλωσε η Ρέιντκε.