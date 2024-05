Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Φωτογραφήθηκαν μαζί την ώρα που «φουντώνουν» οι φήμες για διαζύγιο

«Φουντώνουν» οι φήμες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια γάμου ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Ωστόσο το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί. Και οι δύο φορούσαν τις βέρες τους.

Η Λατίνα σταρ και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί για να παρακολουθήσουν ένα σχολικό έργο, στο οποίο έπαιρνε μέρος ένα από τα παιδιά του ηθοποιού. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού In Touch «συνέλαβε» την Τζένιφερ Λόπεζ να μπαίνει στο μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο Μπεν Άφλεκ μαζί με την κόρη της.

Ben Affleck and Jennifer Lopez have been seen together publicly for the first time in 47 days, world exclusive photos obtained by In Touch reveal. https://t.co/k3dtMbv6Ag

— In Touch Weekly (@intouchweekly) May 17, 2024