«Βόμβα» στο Hollywood: Χωρίζουν Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ; – «Έχει μετακομίσει και θα πουλήσουν το σπίτι»

“Βόμβα” στο Hollywood, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του In Touch Weekly, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, μετά από λιγότερο από δύο χρόνια γάμου, οδεύουν προς χωρισμό.

«Απλά δεν μπορούσαν να το κάνουν να δουλέψει», αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού έχουν παρατηρήσει ότι οι δυο τους περνάνε όλο και λιγότερο χρόνο μαζί, ενώ παλαιότερα φωτογραφίζονταν σε τακτική βάση.

Μάλιστα ο Μπεν Άφλεκ δεν παρευρέθηκε στο Met Gala στις 6 Μαΐου, παρόλο που η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν συμπαρουσιάστρια της εκδήλωσης.

Η επίσημη αιτία της απουσίας του ηθοποιού ήταν ότι δούλευε για το «The Accountant 2», αλλά η πηγή του In Touch είπε ότι «αποφάσισε να το τελειώσει» με τον γάμο του με την J.Lo.

«Τα πράγματα έχουν ήδη προχωρήσει – τελείωσε. Οδεύουν προς διαζύγιο – και για πρώτη φορά, ο Μπεν δεν φταίει! Εστιάζει στη δουλειά του και στα παιδιά του τώρα. Ο Μπεν έχει ήδη μετακομίσει και πιθανότατα θα πρέπει να πουλήσουν το σπίτι των ονείρων τους που έψαχναν για δύο χρόνια. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει και εκείνος δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να κρατήσει», ανέφερε η πηγή.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2002 και χώρισαν το 2004. Το 2021 τα ξαναβρήκαν και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022.

Ben Affleck has hit a breaking point with Jennifer Lopez and has “moved out” of the home they share, a source exclusively tells In Touch. https://t.co/c3VhdkSbbU

— In Touch Weekly (@intouchweekly) May 16, 2024