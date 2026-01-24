Τηλεθέαση (23/1): Οι πρωταγωνιστές σε Prime Time και Late Night

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν τα προγράμματα τόσο στο prime time όσο και στη late night ζώνη, με τη μυθοπλασία, τις ταινίες και τις ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την κορυφή στον πίνακα της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν προγράμματα με σταθερή απήχηση στους νεότερους τηλεθεατές, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά διατήρησαν επιλογές με διαχρονική δυναμική και πιστό κοινό.

PRIME TIME – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) 1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 17,1 2 MEGA Στο παρά πέντε (Ε) 16,9 3 ALPHA Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη 13,4 4 ANT1 Εκατομμυριούχος (Ε) 10,7 5 ANT1 Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο 9,6 6 STAR Ξένη ταινία – Kingsman 7,9 7 ΣΚΑΪ The Floor 6,4 8 OPEN Real View 3,4 9 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2

LATE NIGHT – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) 1 MEGA Φως στο Τούνελ 20,8 2 ANT1 Ξένη ταινία – Oblivion 9 3 ALPHA Porto Leone (Τηλεταινία) 5 4 STAR Ξένη ταινία – Horrible Bosses 4,9 5 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 4,9 6 OPEN After Dark 2,7 7 OPEN Ξένη ταινία – Οι άνθρωποι που ξέρω 2,2

PRIME TIME – Σύνολο

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%) 1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 18,3 2 MEGA Στο παρά πέντε (Ε) 15 3 ALPHA Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη 14,8 4 ANT1 Εκατομμυριούχος (Ε) 11,0 5 ANT1 Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο 10,6 6 ΣΚΑΪ The Floor 9,7 7 STAR Ξένη ταινία – Kingsman 6,3 8 OPEN Real View 3,2 9 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,5

LATE NIGHT – Σύνολο