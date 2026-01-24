Τηλεθέαση (23/1): Οι πρωταγωνιστές σε Prime Time και Late Night

Σύνοψη από το

  • Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν τα προγράμματα τόσο στο prime time όσο και στη late night ζώνη, με τη μυθοπλασία, τις ταινίες και τις ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την κορυφή στον πίνακα της τηλεθέασης.
  • Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν προγράμματα με σταθερή απήχηση στους νεότερους τηλεθεατές, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά διατήρησαν επιλογές με διαχρονική δυναμική και πιστό κοινό.
  • Στην prime time ζώνη, «Το σόι σου (Ε)» του ALPHA αναδείχθηκε πρώτο τόσο στο δυναμικό όσο και στο γενικό σύνολο, ενώ στη late night την πρωτιά κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» του MEGA και στις δύο κατηγορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν τα προγράμματα τόσο στο prime time όσο και στη late night ζώνη, με τη μυθοπλασία, τις ταινίες και τις ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την κορυφή στον πίνακα της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν προγράμματα με σταθερή απήχηση στους νεότερους τηλεθεατές, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά διατήρησαν επιλογές με διαχρονική δυναμική και πιστό κοινό.

PRIME TIME – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 17,1
2 MEGA Στο παρά πέντε (Ε) 16,9
3 ALPHA Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη 13,4
4 ANT1 Εκατομμυριούχος (Ε) 10,7
5 ANT1 Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο 9,6
6 STAR Ξένη ταινία – Kingsman 7,9
7 ΣΚΑΪ The Floor 6,4
8 OPEN Real View 3,4
9 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2

LATE NIGHT – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
1 MEGA Φως στο Τούνελ 20,8
2 ANT1 Ξένη ταινία – Oblivion 9
3 ALPHA Porto Leone (Τηλεταινία) 5
4 STAR Ξένη ταινία – Horrible Bosses 4,9
5 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 4,9
6 OPEN After Dark 2,7
7 OPEN Ξένη ταινία – Οι άνθρωποι που ξέρω 2,2

PRIME TIME – Σύνολο

 

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%)
1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 18,3
2 MEGA Στο παρά πέντε (Ε) 15
3 ALPHA Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη 14,8
4 ANT1 Εκατομμυριούχος (Ε) 11,0
5 ANT1 Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο 10,6
6 ΣΚΑΪ The Floor 9,7
7 STAR Ξένη ταινία – Kingsman 6,3
8 OPEN Real View 3,2
9 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,5

LATE NIGHT – Σύνολο

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%)
1 MEGA Φως στο Τούνελ 21
2 ANT1 Ξένη ταινία – Oblivion 7,6
3 ALPHA Porto Leone (Τηλεταινία) 6,8
4 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 5
5 STAR Ξένη ταινία – Horrible Bosses 4,9
6 OPEN After Dark 3,6
7 OPEN Ξένη ταινία – Οι άνθρωποι που ξέρω 3,1

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – Προειδοποιήσεις για χαλάρωση των μέτρων

Τρία νέα ψηφιακά «όπλα» για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανοίγουν δρόμο για νέες ελαφρύνσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:57 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και όλα αλλάζουν δραματικά – Οι περιλήψεις των νέων επεισοδίων

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στα δυο διπλά επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” Δευτέρα ...
10:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Επιστρέφει με ραγδαίες αλλαγές στις ζωές των 5 κοριτσιών

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισό...
07:27 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/1/2026

Tα τρία ματς που ανοίγουν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ...
07:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι