Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ μετά τη ρωσική επίθεση

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών αντιαεροπορικής άμυνας με τις ΗΠΑ, μετά τη μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους σε Κίεβο και Χάρκοβο, με έναν νεκρό και τουλάχιστον 27 τραυματίες, ενώ σχεδόν 6.000 κτίδια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση.
  • Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ αντιπροσωπείες από Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες, με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ να κατηγορεί τον Πούτιν για «κυνικό τρόπο» επίθεσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.

Επίσης, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι με «κυνικό τρόπο» έδωσε εντολή για μαζικό πυραυλικό χτύπημα ενώ αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον. «Αυτή η βάρβαρη επίθεση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης  αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

Η Ρωσία επιτέθηκε στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, το Κίεβο και το Χάρκοβο, νωρίς σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 27 να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα και τέσσερις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται. Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε συνοικίες και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διαρρέει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση. Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη ήταν μείον 12 βαθμοί Κελσίου. Το Κίεβο έχει ήδη δεχθεί δύο μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά που προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης για εκατοντάδες κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 357 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 21 πυραύλους. Στην περιφέρεια του Κιέβου, η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας.

«Το Χάρκοβο δέχθηκε μαζική επίθεση για σχεδόν δυόμισι ώρες. Ο εχθρός επιτέθηκε στην πόλη με 25 Shahed», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για 19 τραυματίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιφέρεια Τσερνίχιφ έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική ενεργειακή εταιρεία Chernihivoblenergo. Σύμφωνα με την ίδια εταιρεία, μια σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση υπέστη ζημιές.

Οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν καθώς αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συνομιλίες με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες για την Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο της οποίας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

 

