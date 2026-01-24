Ικαρία: Έρευνες για 4 μετανάστες έπειτα από αποβίβαση από σκάφος

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε σήμερα Σάββατο πρωί στις αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή πλωτού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, λιμενικού σκάφους, ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιωτικού σκάφους.
  • Οι έρευνες διεξάγονται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου, μετά από αποβίβαση αλλοδαπών επιβαινόντων από λέμβο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ικαρία: Έρευνες για 4 μετανάστες έπειτα από αποβίβαση από σκάφος
ΦΩΤΟ αρχείου

Συναγερμός σήμανε σήμερα Σάββατο πρωί στις αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή ενός πλωτού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ (ΠΑΘ), ενός πλωτού λιμενικού σκάφους (ΠΛΣ), ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικού σκάφους, για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι έρευνες διεξάγονται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου, μετά από αποβίβαση αλλοδαπών επιβαινόντων από λέμβο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

E9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις – Ποιοι πρέπει να το υποβάλουν

Σε διαβούλευση η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού: Στόχος να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Γραφειοκρατία: Απλουστεύονται 400 διοικητικές διαδικασίες – Πώς βοηθάει η πλατφόρμα «Μίτος»

Η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση της επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο β...
11:33 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

Στη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό, προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί τη...
11:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Ωνάσης: Το πέπλο μυστηρίου για τον θάνατό του και οι θεωρίες συνωμοσίας πίσω από το αεροπορικό δυστύχημα

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο 24χρονος μοναχογιός του πολυεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Ωνάση, πέθανε στ...
10:59 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία επειδή έκανε φασαρία

Αδιανόητο περιστατικό στις Σέρρες, όπου μία καθηγήτρια γυμνασίου συνελήφθη επειδή φίμωσε μαθητ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι