Ικαρία: Έρευνες για 4 μετανάστες έπειτα από αποβίβαση από σκάφος

Συναγερμός σήμανε σήμερα Σάββατο πρωί στις αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή ενός πλωτού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ (ΠΑΘ), ενός πλωτού λιμενικού σκάφους (ΠΛΣ), ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικού σκάφους, για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι έρευνες διεξάγονται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου, μετά από αποβίβαση αλλοδαπών επιβαινόντων από λέμβο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.