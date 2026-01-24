Κρήτη: Νέες αμφιλεγόμενες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε» λέει φίλος του

Ο χρόνος είναι αμείλικτος και όσο περνά οι ελπίδες για ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου εξανεμίζονται. Τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν τις παραμονές των Χριστουγέννων στην Κρήτη, εντούτοις οι ομάδες εθελοντών συνεχίζουν τις έρευνες.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε έντονα και τον οδήγησε και σε επικοινωνία με την αστυνομία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να δηλώσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο.

Όπως ανέφερε, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, βρισκόταν σε ελαιώνα στην περιοχή Ξερόκαμπος Καντάνου, όταν είδε έναν άγνωστο άνδρα να του φωνάζει από απόσταση περίπου 70 μέτρων.

«Ήταν γύρω στα 30, φορούσε μαύρο μπουφάν και σκούρα κουκούλα. Δεν τον είδα από κοντά, αλλά μου έκανε εντύπωση. Με ρώτησε πώς θα πάει στο Καστέλι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο μάρτυρας απόρησε για την απόσταση και μάλιστα τον ρώτησε αν σκοπεύει να φτάσει εκεί με τα πόδια. «Μου λέει “ναι, θα προσπαθήσουμε” και νόμιζα ότι ήταν κι άλλος μαζί του αλλά τελικά δεν υπήρχε κανείς».

Ο μάρτυρας του εξήγησε τη διαδρομή, λέγοντάς του να κατευθυνθεί προς το χωριό Δρυς, μέσω του επαρχιακού δικτύου. Αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο, όπως είπε, ήταν η εικόνα του άνδρα.

«Δεν έμοιαζε με εργάτη γης. Ήταν σε καλή κατάσταση, δεν φαινόταν ταλαιπωρημένος, είχε γένια. Είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάποιον να περπατά εκεί. Σίγουρα είχε κατέβει από το βουνό, από την πίσω πλευρά που οδηγεί στο επαρχιακό δίκτυο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρας». Φώναξε ξανά στον άγνωστο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε τη διαδρομή.

«Μου απάντησε “εντάξει, ευχαριστώ” και συνέχισε».

«Ψυλλιάστηκα», όπως είπε, και επικοινώνησε με το ΑΤ της περιοχής, στα στελέχη του οποίου μίλησε επιφυλακτικά, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του άνδρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν πως οι έρευνες επικεντρώνονται στον Αποκόρωνα.

Υπάρχει όμως και δεύτερη μαρτυρία, φίλου του πρώτου μάρτυρα και οδηγού ΚΤΕΛ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνάντησε έναν συγχωριανό του, οδηγό ΚΤΕΛ που εκτελεί σχολικά δρομολόγια και του ανέφερε το περιστατικό.

«Μου είπε πως κι εκείνος είδε έναν παρόμοιο άνθρωπο στον δρόμο, αλλά δεν πίστευε ότι ήταν ο γιατρός. Το βράδυ όμως με πήρε τηλέφωνο. Είχε δει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προβληματίστηκε. Μπορεί να ήταν αυτός».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής αν ο άνδρας που είδαν φορούσε κουκούλα λόγω βροχής ή προσπαθούσε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, ο μάρτυρας απάντησε: «Έμοιαζε σαν χαμένος. Ήταν στο πουθενά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ώρα που τον είδε ήταν περίπου 12 με 12:30 το μεσημέρι, χρόνος που – όπως αποδείχθηκε – «δένει» με τη μαρτυρία του οδηγού ΚΤΕΛ.

Ο οδηγός του λεωφορείου επιβεβαίωσε ότι είδε άνδρα με παρόμοια χαρακτηριστικά την ίδια ημέρα.

«Μετέφερα παιδιά με σχολικό. Περνούσα από Κάντανο προς Στροβλές και τον είδα γύρω στις 16:15 το απόγευμα, σε χωριό που λέγεται Αλιγοί. Για να πάει κάποιος στο Καστέλι από εκεί, θέλει περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ήταν καλοντυμένος, σε καλή κατάσταση, περπατούσε γρήγορα. Κρατούσε ένα κινητό στο χέρι και το κοιτούσε συνεχώς. Μπορεί να είχε GPS» ανέφερε.

Ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες αυτές.

«Δεν στέκει… κάποιος κάτι του έκανε»: Η μαρτυρία φίλου του γιατρού

Στενός φίλος του Αλέξη Τσικόπουλου, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», αρνήθηκε να δεχτεί ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

«Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.