Ουκρανία: Νέες φονικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, λίγες ώρες μετά τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι

Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο κύμα θανατηφόρων αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Σάββατο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ώρες αφότου οι διαπραγματευτές από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον συναντήθηκαν για την πρώτη γνωστή τριμερή τους συνάντηση από την έναρξη του πολέμου και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ενεργοποίησε την αεράμυνα. Δημοσιογράφοι του CNN στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια, με ορισμένα μέρη της πόλης να έχουν χάσει τη θέρμανση και την παροχή νερού.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, δέχθηκε επίσης επίθεση – με τις επιθέσεις να προκαλούν ζημιές σε ένα μαιευτήριο και σε έναν κοιτώνα για εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιχόρ Τέρεχοφ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.