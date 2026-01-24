Ουκρανία: Νέες φονικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, λίγες ώρες μετά τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο κύμα θανατηφόρων αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία, λίγες ώρες αφότου διαπραγματευτές από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.
  • Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν την πρωτεύουσα, με τουλάχιστον ένα άτομο να σκοτώνεται και τέσσερα να τραυματίζονται. Τα συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια, διακόπτοντας τη θέρμανση και την παροχή νερού.
  • Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δέχθηκε επίσης επίθεση, προκαλώντας ζημιές σε μαιευτήριο και κοιτώνα εκτοπισμένων. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι.
Ουκρανία: Νέες φονικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, λίγες ώρες μετά τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι

Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο κύμα θανατηφόρων αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Σάββατο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ώρες αφότου οι διαπραγματευτές από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον συναντήθηκαν για την πρώτη γνωστή τριμερή τους συνάντηση από την έναρξη του πολέμου και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ενεργοποίησε την αεράμυνα. Δημοσιογράφοι του CNN στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια, με ορισμένα μέρη της πόλης να έχουν χάσει τη θέρμανση και την παροχή νερού.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, δέχθηκε επίσης επίθεση – με τις επιθέσεις να προκαλούν ζημιές σε ένα μαιευτήριο και σε έναν κοιτώνα για εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιχόρ Τέρεχοφ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

08:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Άμπου Ντάμπι: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας – Το Κρεμλίνο διατηρεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για το ουκρανικό έδαφος

Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ άρχισαν τριμερείς συνομιλίες για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνη...
04:43 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σενάριο γενικευμένου πολέμου καθώς το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει στην «αρμάδα» του Τραμπ – Ακυρώσεις ευρωπαϊκών πτήσεων εντείνουν τις ανησυχίες

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε ανώτερος Ιρανός ...
04:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο στις 11 Φεβρουαρίου

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκε...
00:46 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι – Καρέ καρέ η εντυπωσιακή επιχείρηση

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου τη...
