Συνταγή για τα καλύτερα σουηδικά κεφτεδάκια

  • Η συνταγή για σουηδικά κεφτεδάκια που παρουσιάζουμε είναι από τις πιο αγαπημένες
  • Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην πλούσια, κρεμώδη σάλτσα, γεμάτη γεύση χάρη στα κλασικά μπαχαρικά, όπως το μοσχοκάρυδο και το γαρίφαλο.
  • Η παρασκευή τους είναι εύκολη και γρήγορη, καθώς το δείπνο είναι έτοιμο σε περίπου 30 λεπτά συνολικά, και πολλοί τα θεωρούν πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα γνωστών καταστημάτων.
Συνταγή για τα καλύτερα σουηδικά κεφτεδάκια. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για τα καλύτερα σουηδικά κεφτεδάκια. Φωτογραφία: Pexels

Αυτή η συνταγή για σουηδικούς κεφτέδες είναι από τις πιο αγαπημένες στο site therecipecritic.com και όχι άδικα.

Χυμώδεις κεφτέδες, πλούσια κρεμώδης σάλτσα και πολλές γεύσεις!

Είναι εύκολο να τους φτιάξετε και, όπως θα διαπιστώσετε, πολύ καλύτεροι από αυτούς που θα βρείτε σε γνωστό κατάστημα.

Το μυστικό βρίσκεται στη σάλτσα

Είναι πλούσια, κρεμώδης και γεμάτη γεύση, χάρη στα κλασικά μπαχαρικά.

  • Χρησιμοποιήστε άπαχο κιμά: Βοηθάει να παραμείνουν τα κεφτεδάκια τρυφερά χωρίς να γίνονται λιπαρά.
  • Μπαχαρικά: Πιστέψτε μας, το μοσχοκάρυδο και το γαρίφαλο είναι αυτά που κάνουν τα σουηδικά κεφτεδάκια ξεχωριστά. Μην τα παραλείψετε αν θέλετε την αυθεντική γεύση.
  • Δεν έχετε Panko; Κανένα πρόβλημα: Αν σας τελείωσαν τα ψίχουλα ψωμιού, βάλτε δύο κομμάτια ψωμί σε τρίμματα και ανακατεύοντας με 1/4 φλιτζανιού γάλα για να φτιάξετε μια πάστα.
  • Προσθέστε ένα αυγό, ανακατέψτε τα όλα και θα αποκτήσετε την ίδια υπέροχη υφή στα κεφτεδάκια σας.
  • Επιλέξτε ζωμό μοσχαρίσιο με χαμηλό νάτριο: Αυτό διατηρεί την κρεμώδη σάλτσα από το να γίνει πολύ αλμυρή και σας δίνει περισσότερο έλεγχο στη γεύση του τελικού πιάτου.

Πώς να φτιάξετε σουηδικά κεφτεδάκια

Αυτά τα μπιφτέκια ετοιμάζονται γρήγορα και μαγειρεύονται σε περίπου 30 λεπτά συνολικά, οπότε το δείπνο είναι γρήγορο και εύκολο!

  • Συνδυάστε τα υλικά: Σε ένα μεσαίου μεγέθους μπολ, συνδυάστε τον κιμά, panko, τον μαϊντανό, το μπαχαρικό, τη μοσχοκάρυδο, το κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, το πιπέρι, το αλάτι και το αυγό. Ανακατέψτε μέχρι να συνδυαστούν όλα τα υλικά.
  • Πλάστε: Πλάστε τα μπιφτέκια σε 12 μεγάλα ή 20 μικρότερα μπιφτέκια.
  • Μαγειρέψτε τα μπιφτέκια: Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο.
  • Προσθέστε τα μπιφτέκια και μαγειρέψτε τα για 7-8 λεπτά, γυρίζοντας τα συνεχώς μέχρι να ροδίσουν από κάθε πλευρά και να μαγειρευτούν καλά.
  • Μεταφέρετε τα σε ένα πιάτο και καλύψτε τα με αλουμινόχαρτο.
    Φτιάξτε τη σάλτσα: Προσθέστε 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο και αλεύρι στο τηγάνι και χτυπήστε τα μέχρι να πάρουν καφέ χρώμα.
  • Χτυπήστε τη σάλτσα: Σιγά-σιγά ρίξτε τον ζωμό μοσχαρίσιου κρέατος και την κρέμα γάλακτος και χτυπήστε για να συνδυαστούν τα υλικά.
  • Προσθέστε τα κεφτεδάκια και σιγοβράστε: Προσθέστε σάλτσα Worcestershire και μουστάρδα Dijon και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει μέχρι να πήξει. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση. Επιστρέψτε τα μπιφτέκια στο τηγάνι και σιγοβράστε για άλλα 1-2 λεπτά.
  • Σερβίρετε: Σερβίρετε τα μπιφτέκια πάνω από αυγό νουντλ ή πουρέ πατάτας.

