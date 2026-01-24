Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 24 Ιανουαρίου, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα ονόματα Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα, Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος, Φίλωνας, Φίλων, Νεόφυτος, Νεοφυτία και Νεοφύτη.
  • Η Οσία Ξένη, αρχικά Ευσεβεία από τη Ρώμη, έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και, αρνούμενη γάμο, έφυγε κρυφά στην Αλεξάνδρεια, μετονομαζόμενη σε Ξένη για να χαθούν τα ίχνη της.
  • Εγκαταστάθηκε στα Μύλασσα της Καρίας, όπου έκτισε ναό και ησυχαστικά κελιά, με το μοναστήρι της να εξελίσσεται σε περίφημο πνευματικό κέντρο. Η αγιοσύνη της αναγνωρίσθηκε με την εμφάνιση σταυρού από αστέρια κατά τον ενταφιασμό της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο

Σάββατο 24 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα, Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος, Φίλωνας, Φίλων, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη

Οσίες Ξένη και οι δύο θεραπαινίδες της

Η Οσία Ξένη έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Ονομαζόταν στην αρχή Ευσεβεία και καταγόταν από τη Ρώμη.

Αρνούμενη τη πίεση των γονιών της να νυμφευθεί άνδρα της επιλογής τους, φεύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια όπου μετονομάσθηκε Ξένη για να χαθούν τα ίχνη της. Πηγαίνει στο νησί της Κω και στη συνέχεια εγκαθίσταται στα Μύλασσα της Καρίας. Εκεί, μαζί με δύο υπηρέτριές (θεραπαινίδες) της που της είχαν μείνει πιστές, έκτισε ναό στο όνομα του αγίου πρωτομάρτυρα Στεφάνου και ησυχαστικά κελιά.

Πολύ γρήγορα η φήμη της και η ενάρετη και ασκητική ζωή που διήγε έφεραν κοντά της νέες κοπέλες που ποθούσαν το βίο της άσκησης και της προσευχής, ενώ το μοναστήρι έγινε περίφημο πνευματικό κέντρο, όπου καθημερινά συνέρεαν πολλές πονεμένες γυναίκες για να πάρουν τις συμβουλές και να ζητήσουν τις προσευχές της αγίας.

Η αγιοσύνη της αναγνωρίσθηκε και κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του σεπτού της σκηνώματος, όταν εμφανίσθηκε στον ουρανό σταυρός σχηματισμένος από αστέρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το κόλπο στο πλυντήριο που κάνει τα ρούχα να στεγνώνουν πιο γρήγορα

Η τροφή της θεάς Heqet που μπορεί να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:18 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αλλαγές στη θητεία, οι νέες ΕΣΣΟ και ο σύγχρονος μαχητής – Τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Με την εφαρμογή του νέου νόμου των Ενόπλων Δυνάμεων αλλάζουν άμεσα όλα στη θητεία. Οι ΕΣΣΟ μει...
23:52 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Δυνατός σεισμός 5,3 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία – Έγινε αισθητός στην Μυτιλήνη

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, σημειώθηκε λίγο ν...
22:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛΑΣ: Ποιοι αποστρατεύθηκαν, ποιοι συνεχίζουν

Άρχισαν σήμερα Παρασκευή οι τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με την κρίση των αντιστρ...
22:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εγκεφαλίτιδα προκάλεσε η γρίπη στην 6χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι