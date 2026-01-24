Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ επειδή τσακώθηκαν για ένα δέμα

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, λόγω διαφωνίας ενός άνδρα με υπάλληλο για ένα δέμα.
  • Ο καβγάς μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την γυναίκα με το αυτοκίνητό του. Ως αποτέλεσμα, η υπάλληλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο άνδρας που προκάλεσε τον τραυματισμό συνελήφθη από τις Αρχές.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας είχε διαφωνία για ένα δέμα με μια υπάλληλο του υποκαταστήματος, με τον καβγά να μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο του υποκαταστήματος.

Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την γυναίκα με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

 

 

 

 

 

