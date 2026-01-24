Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο»

Η Γιολάντα Μπαλαούρα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά».

«Ήμουν στην τρίτη λυκείου όταν έπαιξα σε σειρά του Δαλιανίδη. Τότε δεν υπήρχε αυτό με τις θεαματικότητες τόσο πολύ. Ήταν πιο αγνές εποχές. Από μικρή ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό και τίποτα άλλο. Οι γονείς μου μου είπαν να σπουδάσω γιατί τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα έχουν περισσότερη ανασφάλεια. Ήμουν αριστούχος μαθήτρια», δήλωσε η Γιολάντα Μπαλαούρα.

«Ήμουν τυχερή που συνάντησα τον Δαλιανίδη και τον έβλεπα με δέος… Μου είχε πει κάποιος ότι όταν ξεκινάς με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, δεν τόλμησα ποτέ να τον πλησιάσω», τόνισε.