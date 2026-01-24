Νέα Υόρκη: Φωτιά στους τελευταίους ορόφους πολυκατοικίας στο Μπρονξ

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε νωρίς το Σάββατο στους δύο τελευταίους ορόφους πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής.
  • Η φωτιά στο Μπρονξ ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και εξαπλώθηκε σε πολλά διαμερίσματα του κτιρίου που έχει 17 ορόφους.
  • Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, φαίνονται οι φλόγες να κατακλύζουν μέρος των τελευταίων ορόφων του κτιρίου.
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το Σάββατο στους δύο τελευταίους ορόφους μιας πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής.

Η φωτιά στο Μπρονξ ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και εξαπλώθηκε σε πολλά διαμερίσματα του κτιρίου που έχει 17 ορόφους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, φαίνονται οι φλόγες να κατακλύζουν μέρος των τελευταίων ορόφων του κτιρίου.

