Ο Τραμπ στη Γροιλανδία παρέα με έναν… πιγκουίνο – Χαμός στο διαδίκτυο με τη φωτογραφία του Λευκού Οίκου και το «λάθος ημισφαίριο»

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση για τη Γροιλανδία, με ανάρτηση του Λευκού Οίκου να τον δείχνει δίπλα σε έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία, συνοδευόμενη από τη φράση «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».
  • Παρόμοια φωτογραφία δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, όπου αξιωματικοί βαδίζουν στους πάγους με έναν πιγκουίνο και τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».
  • Η ανάρτηση προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια, με χρήστες να επισημαίνουν ότι οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία.
Μία εικόνα χίλιες λέξεις, λέει ο σοφός λαός και αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εντείνει την πίεση για τη Γροιλανδία, δείχνοντας σε κάθε ευκαιρία την ακλόνητη πρόθεση του να εντάξει το νησί στην αμερικανική επιρροή.

Σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να προσεγγίζει μία απόκρημνη και χιονισμένη οροσειρά, όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας.  Δίπλα του, βέβαια, βαδίζει κι ένας πιγκουίνος που κρατά τη αμερικανική σημαία. Την ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο», υπογραμμίζοντας έτσι πως η πίεση προς τη Δανία και το Νουούκ θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Παρόμοια φωτογραφία δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, όπου παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους με τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».

Η ανάρτηση όπως ήταν λογικό προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια, ενώ αρκετοί χρήστες σημείωσαν πως οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία, θυμίζοντας ότι το φυσικό τους περιβάλλον περιορίζεται αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο και κυρίως στην Ανταρκτική.

 

