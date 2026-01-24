Αλέξανδρος Ωνάσης: Το πέπλο μυστηρίου για τον θάνατό του και οι θεωρίες συνωμοσίας πίσω από το αεροπορικό δυστύχημα

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο 24χρονος μοναχογιός του πολυεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Ωνάση, πέθανε στο νοσοκομείο εδώ από εγκεφαλική αιμορραγία στις 23 Ιανουαρίου 1973, 27 ώρες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ο πατέρας και η μητριά του, Ζακλίν Ωνάση, έφτασαν αεροπορικώς από τη Νέα Υόρκη με έναν κορυφαίο χειρουργό από τη Βοστώνη. Δίπλα του ήταν η μητέρα του, Τίνα Λιβανού και η αδελφή του Χριστίνα, 22 ετών τότε, η οποία ήρθε αεροπορικώς από τη Βραζιλία.

Το δικινητήριο αμφίβιο Piaggio συνετρίβη κατά την απογείωση. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης σχεδίαζε να δοκιμάσει έναν νέο Αμερικανό πιλότο, τον Ντόναλντ ΜακΚάσκερ, για τον στόλο των αεροταξί που χειριζόταν στην Ελλάδα.

Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν ότι ο θάνατος του 25χρονου διαδόχου της δυναστείας του Ωνάση δεν ήταν απλώς ένα δυστύχημα, αλλά ξεκίνησαν θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες πίσω από τον χαμό του Αλέξανδρου ήταν η CIA, ο Σταύρος Νιάρχος ή το δικτατορικό καθεστώς, ακόμη και εργαζόμενοι της Ολυμπιακής. Άλλωστε, ήταν ο ίδιος ο Αριστοτέλης Ωνάσης που υποστήριξε ότι ο γιος του έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Μάλιστα επικήρυξε τους “δολοφόνους” του Αλέξανδρου για 1.000.000 δολάρια, που ισχύει έως σήμερα. Το αεροπορικό δυστύχημα συνέβη αμέσως μετά την απογείωση μέσα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πιθανολογήθηκε με βάσιμα στοιχεία ως εγκληματική πράξη.

Παραμένοντας “κλινικά νεκρός”, μετά τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του, οι γιατροί αφαίρεσαν τη μηχανική υποστήριξη με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του. Ετάφη στο Σκορπιό, όπου αργότερα ετάφη και ο πατέρας του, καθώς και η αδελφή του Χριστίνα.

Το πέπλο μυστηρίου και οι θεωρίες συνωμοσίας πίσω από τον θάνατο του Αλέξανδρου

Οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο Αλέξανδρος στο αεροπορικό δυστύχημα παραμένουν μυστήριο μέχρι σήμερα, ενώ πολλές είναι οι θεωρίες συνωμοσίας που αποδίδουν την ευθύνη στη CIA, στον Σταύρο Νιάρχο “αιώνιο αντίπαλο” του Ωνάση, τη χούντα.

Όσον αφορά στη CIA, το 1994 ένας πρώην πράκτορας ο Ρόμπερτ Μέιχιου, εξέδωσε βιβλίο σύμφωνα με το οποίο είχε προσληφθεί από τον Σταύρο Νιάρχο με στόχο την εξόντωση του Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού Playboy στο τεύχος Σεπτεμβρίου 1978, αναφερόταν ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον, αντιπρόεδρος τότε των ΗΠΑ, ο Γουόρεν Μπέργκερ, υπάλληλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Ρόμπερτ Μέιχιου τότε βοηθός του Χάουαρντ Χιους ήταν μέρος μία συνωμοσίας του 1959 εναντίον του Αριστοτέλη Ωνάση εξαιτίας της τεράστιας εφοπλιστικής τους δύναμης. Το άρθρο που ήταν μέρος του βιβλίου “Spooks” του Τζιμ Χιούγκαν ανέφερε ότι η συνωμοσία αυτή στήθηκε αφού ο μεγιστάνας πήρε άδεια από τον αείμνηστο βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Ιμπν Σαούντ να μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο στα πλοία του.

Ο Μέιχιου σε τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε κάποια βασικά στοιχεία της ιστορίας από το παρελθόν αλλά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Χιούγκαν ότι οι πράξεις του ήταν μέρος διεθνούς συνωμοσίας. “Δεν θα δεχόμουν την αποστολή που τότε αμειβόταν μόλις με 500 δολάρια τον μήνα από την υπηρεσία του. Σημείωσε ότι τακτικά ανέφερε τις δραστηριότητές του εναντίον του Ωνάση στην υπηρεσία του ενώ είπε ότι ενημέρωνε και τον Νίξον. Σύμφωνα με τον Χιούγκαν, η συμφωνία της Τζέντας ανάμεσα στον βασιλιά και τον Ωνάση έσπαγε τον μονοπωλιακό έλεγχο για τη μεταφορά πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την αραβική αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, εξοργίζοντας πολλά αμερικανικά στελέχη πετρελαίου καθώς και τον Νιάρχο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Νιάρχος, η CIA, το FBI και αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν “βρώμικη” εκστρατεία κατά του Ωνάση. Φυσικά, προστίθεται και το γεγονός ότι ο Ωνάσης παντρεύτηκε τη χήρα του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, με τον Λευκό Οίκο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Στο Elena’s Diary blog δημοσιεύθηκε ένα βίντεο για τη ζωή του Αλέξανδρου Ωνάση. «Τραυματίστηκε βαριά στο μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και άφησε την τελευταία του πνοή στις 7 το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου, λόγω βαριών κρανιοεγκεφαλικώνκακώσεων σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο θάνατος του παραμένει τυλιγμένος σε πέπλο μυστηρίου μέχρι σήμερα…» γράφει η λεζάντα

Το διαζύγιο των γονιών του και η αγάπη για τις πτήσεις

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Απριλίου 1948, την ημέρα που ο πατέρας του καθέλκυσε ένα δεξαμενόπλοιο 18.000 τόνων, το μεγαλύτερο που είχε κατασκευαστεί τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέντε χρόνια αργότερα, καθέλκυσε στη Γερμανία ένα δεξαμενόπλοιο 45.000 τόνων, το Tina Onassis, το οποίο είχε ονομάσει προς τιμήν της μητέρας του.

Ο Αλέξανδρος, ο οποίος διατήρησε την αμερικανική υπηκοότητά του, φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο στο Παρίσι. Όταν οι γονείς του χώρισαν το 1960, λέγεται ότι ήταν βαθιά πληγωμένος.

Ο Αλέξανδρος παρευρέθηκε στον γάμο του πατέρα του, αλλά δεν είδε τη μητέρα του αφότου εκείνη παντρεύτηκε τον θείο του, Σταύρο Νιάρχο, μετά το διαζύγιό της από τον Λόρδο Μπλάντφορντ.

Από τότε που πήρε το πρώτο του μάθημα πτήσης το 1968, ο Αλέξανδρος Ωνάσης είχε πραγματοποιήσει 1.500 ώρες πτήσης και είχε επαγγελματικό δίπλωμα πιλότου.

Η σχέση μεταξύ του Ωνάση και του πατέρα του γνώρισε εντάσεις ως αποτέλεσμα της κρυφής σχέσης του με τη Φιόνα φον Τίσεν, πρώην σύζυγο του βαρόνου Χανς Χάινριχ Τίσεν-Μπορνεμίζα.

Ο Αλέξανδρος απέτυχε στις εξετάσεις του σε ένα λύκειο του Παρισιού σε ηλικία 16 ετών και άρχισε να εργάζεται για τον πατέρα του στα κεντρικά του γραφεία στο Μονακό το 1965. Ο Αλέξανδρος κέρδισε έναν μέτριο μισθό 12.000 δολάρια δουλεύοντας για τον πατέρα του, παρά τον μεγάλο πλούτο του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ενθουσιώδης υπάλληλος. Ένας συνάδελφός του, ανέφερε ότι δεν φαινόταν να «βιάζεται πολύ να αποδείξει ότι είναι Ωνάσης».

Αργότερα διορίστηκε επικεφαλής της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, μιας ελληνικής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας που άνηκε στον πατέρα του.

Στη μνήμη του, ιδρύθηκε το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

“Είμαι ο φτωχότερος άνθρωπος του κόσμου”

“Είμαι ο φτωχότερος άνθρωπος του κόσμου” είχε πει μετά στους δημοσιογράφους. Η απώλεια αυτή ήταν το βαρύτερο πλήγμα που θα μπορούσε να καταφέρει κάποιος στον μεγιστάνα.

Από τότε άρχισε να μετρά αντίστροφα ο χρόνος του στη ζωή. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε δύο χρόνια μετά τον λατρεμένο του γιο, στις 15 Μαρτίου 1975, στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι.

Έπασχε από οξεία μυασθένεια. Ετάφη δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγίτσας, στον Σκορπιό, όπου αναπαύονταν ήδη ο γιος του και η αδελφή του Άρτεμις.