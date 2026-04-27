Το λίφτινγκ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και η κρούση στον Λιανό

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ΕΡΤ

Σε φάση αναδιοργάνωσης ενόψει νέων δεδομένων βρίσκεται η διοίκηση της ΕΡΤ, εξετάζοντας προτάσεις για καθημερινές εκπομπές αλλά και τηλεπαιχνίδια. Μετά τις πληροφορίες για επικείμενη αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η ΕΡΤ κοιτάζει μπροστά.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συνάντηση της διοίκησης με το δίδυμο των παρουσιαστών του «Στούντιο 4», που επρόκειτο να γίνει μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, αναβλήθηκε για… αργότερα. Περίπτωση ανατροπής ή αντιπρότασης από πλευράς ΕΡΤ δεν υφίσταται, οπότε μια εθιμοτυπική συνάντηση αποχαιρετισμού μπορεί και να περιμένει. Την ίδια στιγμή, η δημόσια τηλεόραση ζητά από τις εταιρείες παραγωγής νέες προτάσεις για live εκπομπές.

Πάνω στο τραπέζι παραμένει το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα. Η ΕΡΤ επιθυμεί την αξιοποίησή της στο off-peak πρόγραμμα με εκπομπή είτε στο πρωινό slot 9:00-12:00 και παράλληλη μετακίνηση του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στη μεσημεριανή ζώνη του «Στούντιο 4», είτε τοποθέτηση της Μπ. Μαγγίρα στο 15:00 με 18:00. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να επιθυμεί άλλα πράγματα, επαναφέροντας την πρόταση για βραδινή εκπομπή. Ολα τα σενάρια εξετάζονται, με πιθανή αντιμετάθεση των υφιστάμενων εκπομπών, ενώ ενδέχεται να γίνουν και διαφορετικές… μείξεις προσώπων, σπάζοντας τα σημερινά δίδυμα παρουσιαστών. Την ώρα που ο ΣΚΑΪ παίρνει από την ΕΡΤ το «Στούντιο 4», η δημόσια τηλεόραση «χτυπά» τον Γιώργο Λιανό που αποτελεί πρόσωπο-σημαία για το κανάλι του Φαλήρου.

Το «φλερτ» ανάμεσα στις δύο πλευρές, μάλιστα, δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά μετρά μήνες. Ο Γ. Λιανός αρέσει πολύ σε στελέχη της διοίκησης της ΕΡΤ, ενώ ήδη έχει κατατεθεί από μεγάλη εταιρεία παραγωγής πρόταση για καθημερινό τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον ίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, για να συζητηθεί το νέο project, υπήρξε και σχετική συνάντηση με τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, ο οποίος φέρεται ανοιχτός σε προτάσεις.

Επειτα από πέντε χρόνια στην παρουσίαση του «Survivor», ο Γ. Λιανός φέρεται ιδιαίτερα προβληματισμένος και κουρασμένος από τη συνθήκη της πολύμηνης απουσίας από το σπίτι του και αναζητεί εναλλακτικές προτάσεις με… εγχώρια τοποθεσία γυρισμάτων. Ο παρουσιαστής διατηρεί καλές επαφές με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΡΤ, ωστόσο, ακόμα δεν έχει συζητήσει με τον ΣΚΑΪ για το μέλλον της συνεργασίας τους. Ολα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ενώ, όπως αναφέρει καλά πληροφορημένη πηγή, «αν τελικά φύγει ο Λιανός από τον ΣΚΑΪ, θα πάει στην ΕΡΤ».

Πηγή: Reallife

