Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Στη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό, προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής, να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί, ενώ στο όχημα είχαν τοποθετηθεί παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, κατά τρόπο που προσομοίαζε υπηρεσιακό δίκυκλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης κατείχε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».  Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

E9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις – Ποιοι πρέπει να το υποβάλουν

Σε διαβούλευση η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού: Στόχος να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Γραφειοκρατία: Απλουστεύονται 400 διοικητικές διαδικασίες – Πώς βοηθάει η πλατφόρμα «Μίτος»

Η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση της επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο β...
11:17 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ικαρία: Έρευνες για 4 μετανάστες έπειτα από αποβίβαση από σκάφος

Συναγερμός σήμανε σήμερα Σάββατο πρωί στις αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων στη θα...
11:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Ωνάσης: Το πέπλο μυστηρίου για τον θάνατό του και οι θεωρίες συνωμοσίας πίσω από το αεροπορικό δυστύχημα

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο 24χρονος μοναχογιός του πολυεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Ωνάση, πέθανε στ...
10:59 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία επειδή έκανε φασαρία

Αδιανόητο περιστατικό στις Σέρρες, όπου μία καθηγήτρια γυμνασίου συνελήφθη επειδή φίμωσε μαθητ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι