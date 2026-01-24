Μαθητές από το ΓΕΛ Μαραθώνα έσωσαν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα

Υπέροχο παράδειγμα ανθρωπιάς αλλά και γενναιότητας σε περιστατικό με πρωταγωνιστές μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαραθώνα, οι οποίοι δεν δίστασαν στιγμή να μπουν σε διαμέρισμα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και να βοηθήσουν δύο ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε κίνδυνο, σώζοντας τη ζωή τους.

Όπως περιέγραψε ένας από τους μαθητές, ο Σπύρος, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η παρέα του κατευθυνόταν προς τη Νέα Μάκρη.

«Καθώς κατεβαίναμε προς το λιμάνι, ακούσαμε μια κυρία να φωνάζει βοήθεια. Κοιτάξαμε και είδαμε κάτι να φλέγεται. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση πανικού, ενώ ο σύζυγός της δεν μπορούσε να περπατήσει», ανέφερε.

Χωρίς να σκεφτούν τον κίνδυνο, οι μαθητές μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε γειτονικό σπίτι που είχε ανοίξει για να προσφέρει καταφύγιο.

Όταν ρωτήθηκε αν δίστασαν έστω και για λίγο, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη.

«Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Δεν το κάναμε για το φαίνεσθαι. Ένας συνάνθρωπός μας ζητούσε βοήθεια εκείνη τη στιγμή», τόνισε ο μαθητής, προσθέτοντας ότι τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι γείτονες τους ευχαρίστησαν θερμά για τη βοήθεια.

Περήφανος ο διευθυντής του σχολείου

Ο διευθυντής του ΓΕΛ Μαραθώνα, Περικλής Καλαντζής, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους μαθητές, τονίζοντας ότι αποτελούν τον πραγματικό κανόνα και όχι την εξαίρεση.

«Αυτά τα παιδιά είναι φωτεινό παράδειγμα. Οι λίγες περιπτώσεις παραβατικότητας που προβάλλονται δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των νέων», ανέφερε, σημειώνοντας πως τέτοιες πράξεις δείχνουν τις αξίες και την κοινωνική ευαισθησία της νέας γενιάς.

Σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για τη συμπεριφορά των ανηλίκων, η πράξη των μαθητών του ΓΕΛ Μαραθώνα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, υπενθυμίζοντας ότι η ανθρωπιά παραμένει ζωντανή.