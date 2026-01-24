Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο Πρωθυπουργός

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στις περίπου 9, ενώ λίγο πριν την άφιξή του ενημερώθηκε ο διευθυντής του κέντρου, Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Στη συνέχεια ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Η επίσκεψη θα είναι ολιγόωρη και θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.

