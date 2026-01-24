Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο Πρωθυπουργός

Σύνοψη από το

  • Στο Χιονοδρομικό Κέντρο στα Καλάβρυτα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στις περίπου 9, ενώ τον υποδέχθηκε ο διευθυντής του κέντρου, Αλέξης Άγριος.
  • Στη συνέχεια ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στις περίπου 9, ενώ λίγο πριν την άφιξή του ενημερώθηκε ο διευθυντής του κέντρου, Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Σύμφωνα με το kalavrytanews, ο Πρωθυπουργός έφτασε στις περίπου 9:00 ενώ λίγο πριν την άφιξή του ενημερώθηκε ο διευθυντής του κέντρου, Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Στη συνέχεια ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Η επίσκεψη θα είναι ολιγόωρη και θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.

Δείτε εικόνες:

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – Προειδοποιήσεις για χαλάρωση των μέτρων

Τρία νέα ψηφιακά «όπλα» για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανοίγουν δρόμο για νέες ελαφρύνσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:24 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Νέα στοιχεία για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Έχει ιστορικό καταγγελιών

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την προβληματική, όπως φαίνεται, σ...
12:56 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα – Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εν...
12:55 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Νέα ένταση στα Βορίζια, στο χωριό όπου είχε σημειωθεί το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με τ...
12:40 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με τραυματία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι