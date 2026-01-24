«Η κίνηση των Τούρκων που “τρέλανε” την Ελλάδα» – Προκλητικό δημοσίευμα της Sozcu για τις αγοραπωλησίες ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Συνεχίζονται τα προκλητικά δημοσιεύματα από τα τουρκικά ΜΜΕ, αυτή τη φορά με αφορμή τις αγοραπωλησίες ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός ΕΕ.

«Η κίνηση των Τούρκων που «τρέλανε» την Ελλάδα! Θεσπίζουν νέο νόμο», αναφέρεται στον τίτλο της εφημερίδας Sozcu, που αναφέρει ότι «Τούρκοι επιχειρηματίες αγόρασαν τα τελευταία χρόνια δεκάδες ακίνητα στη Δυτική Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Αυτή η κίνηση ενόχλησε την Ελλάδα, η οποία αποφάσισε απαγορεύσεις και περιορισμούς στην πώληση ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές με την Τουρκία».

Σύμφωνα με την Sozcu, ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι το νομικό πλαίσιο για την πώληση ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές θα αυστηροποιηθεί και οι περιοχές που υπόκεινται σε απαγόρευση θα επεκταθούν. Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν αγοράσει δεκάδες ακίνητα στη Δυτική Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου τα τελευταία χρόνια. Απαντώντας σε ερωτήσεις στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζουν μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απόκτηση περιουσίας από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές όπως η Δυτική Θράκη και τα νησιά.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο βουλευτής Έβρου, Πάρης Παπαδάκης, σχετικά με τις ανεξέλεγκτες πωλήσεις ακινήτων στην περιοχή, πυροδότησαν συζητήσεις για την εθνική ασφάλεια στην Αθήνα. Σχετικά με τις καταγγελίες αυτές, τις οποίες ο κ. Παπαδάκης σκοπεύει να φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης και του Κοινοβουλίου, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για νέα νομοθετική ρύθμιση, με σκοπό να γίνει το νομικό πλαίσιο πιο αυστηρό και να διευρυνθούν οι περιοχές που θα εμπίπτουν στις απαγορεύσεις».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οι εταιρείες με έδρα σε αυτές τις χώρες απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές (ακίνητα, μισθώσεις κ.λπ.) στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας για λόγους «εθνικής ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Παραμεθόριες» είναι: Κως, Κάλυμνος, Λέρος, Σύμη, Ρόδος, Πάτμος, Νίσυρος και οι παραμεθόριες επαρχίες Έβρου, Επαρχία Θεσπρωτίας, Καστοριά, Κιλκίς, Λέσβος, Ξάνθη, Πρέβεζα, Σάμος, Φλώρινα και Χίος.

Ειδικές περιοχές: Σαντορίνη, Σκύρος, τμήματα των νομών Δράμας, Ιωαννίνων, Πέλλας και Σερρών, και μικρά νησιά στην Αδριατική (σ.σ. προφανώς εννοεί Ιόνιο).

Επί του παρόντος, ισχύει αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης για πολίτες εκτός ΕΕ που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλήματα. Εάν εντοπιστεί έστω και ο παραμικρός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα.

Με τη νέα ρύθμιση στην ατζέντα της κυβέρνησης,

Κατάλογος Απαγορευμένων Περιοχών: Νέα στρατηγικά σημεία και οικισμοί αναμένεται να προστεθούν στην υπάρχουσα λίστα (με Προεδρικό Διάταγμα).

Κλείσιμο Νομικών Κενών: Τα νομικά κενά θα κλείσουν για να αποτραπούν οι έμμεσες αγορές και οι «μεθοδικές» πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών.

Αυστηρότερος Έλεγχος: Στόχος είναι να γίνουν ακόμη πιο δύσκολες οι διαδικασίες «εξαιρετικών αδειών». Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια ερμηνεύτηκαν ως μήνυμα ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ειδικά στη Δυτική Θράκη (όπως η Ξάνθη και η Ροδόπη), θα παρακολουθούνται πολύ πιο στενά από το κράτος.

Η μεγαλύτερη αλλαγή θα αφορά την «έμμεση ιδιοκτησία». Στο ισχύον σύστημα, ένας αλλοδαπός θα μπορούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας σχηματίζοντας μια εταιρική σχέση με έναν Έλληνα πολίτη ή μέσω πληρεξουσίου βάσει καταπιστεύματος. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να καταστήσει υποχρεωτικό τον προσδιορισμό του «τελικού δικαιούχου» της περιουσίας και την υποβολή εταιρειών με μερίδιο ξένου κεφαλαίου ακόμη και 1% σε αυστηρό έλεγχο.

Καθεστώς Στρατηγικού Αποθέματος για Αγροτικές Εκτάσεις. Η μαζική αγορά μεγάλων γεωργικών εκτάσεων στη Δυτική Θράκη και ιδιαίτερα στην περιοχή του Έβρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εθνική απειλή» όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τα περιφερειακά δημογραφικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να εισαχθεί ένας γενικός μηχανισμός ελέγχου όχι μόνο για τους αλλοδαπούς αλλά και για τις πωλήσεις γης πάνω από μια συγκεκριμένη κλίμακα.

Γίνεται λόγος για αύξηση των ποινών για όσους αποκτούν περιουσία σε απαγορευμένες περιοχές εκμεταλλευόμενοι νομικά κενά ή για συμβολαιογράφους και δικηγόρους που διευκολύνουν αυτές τις πωλήσεις. Συζητούνται όχι μόνο χρηματικά πρόστιμα, αλλά και αυστηρές κυρώσεις, που κυμαίνονται από την κήρυξη της συναλλαγής πώλησης ως «άκυρης» (απόλυτης ακυρότητας) έως τη δήμευση της περιουσίας από το κράτος.

Επί του παρόντος, όταν μια αίτηση από πολίτη εκτός ΕΕ απορρίπτεται, έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής στα διοικητικά δικαστήρια. Ωστόσο, ο περιορισμός της υποχρέωσης του κράτους να κοινοποιεί πληροφορίες πληροφοριών στο δικαστήριο σε περιπτώσεις απορριπτικών αποφάσεων που βασίζονται σε λόγους «Εθνικής Ασφάλειας» είναι επίσης ένα από τα ζητήματα που τίθενται υπό συζήτηση. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει πρακτικά αδύνατη την άσκηση νομικής έφεσης για όσους οι αιτήσεις τους απορρίπτονται.

Όταν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Eθνικής Άμυνας, το πιο κρίσιμο ερώτημα θα είναι πώς θα επηρεαστούν οι κληρονομικές μεταβιβάσεις ή οι ιδιοκτησίες των ιδρυμάτων, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη παρουσία της τουρκικής μειονότητας όπως η Ροδόπη και η Ξάνθη».

Οι ερωτήσεις στη Βουλή

Τα τελευταία χρόνια, Τούρκοι επενδυτές αγοράζουν ολοένα περισσότερα ακίνητα στη Θράκη, με αρκετές αγορές να έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην πρωτεύουσα του Έβρου, Αλεξανδρούπολη. Τούρκοι επενδυτές εκμεταλλεύονται ένα νομικό «κενό», καταφέρνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να αγοράσουν ακόμη και νευραλγικά ακίνητα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, μερικά εκ των οποίων έχουν «χτυπηθεί» σε πλειστηριασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025, το θέμα είχε τεθεί στη Βουλή ακόμη και από «γαλάζιους» βουλευτές. Τότε, ερώτηση για την «Εκτίναξη επιθετικών αγορών ακινήτων και επιχειρήσεων στις ακριτικές περιοχές από τουρκικά κεφάλαια που εμφανίζονται με τη μορφή ελληνικών ή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» κατέθεταν προς τους συναρμόδιους υπουργούς, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σχετική ερώτηση είχε κατατεθεί τον περασμένο Οκτώβριο από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Γαυγιωτάκη, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να απαντά:

«Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, όπως με πληροφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σας γνωρίζω ότι στο ισχύον νομικό πλαίσιο του ν. 1892/1990 (Α’ 101) η σύναψη δικαιοπραξιών (μισθώσεις, εκποιήσεις κ.λπ.) επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός ΕΕ καταρχήν απαγορεύεται για λόγους εθνικής ασφάλειας και ακεραιότητας της χώρας. Κατ΄ εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση αίρεται για ορισμένες κατηγορίες δικαιοπραξιών, κατόπιν υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η οποία εξετάζεται μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας ελέγχου.

Στη διαδικασία ελέγχου συμμετέχουν, εκτός από στρατιωτικές αρχές, και διάφοροι αρμόδιοι κρατικοί φορείς. Συγκεκριμένα, η εξέταση των σχετικών αιτήσεων άρσης της απαγόρευσης διενεργείται από ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, και η οποία για την αξιολόγηση των αιτήσεων στηρίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., την ΕΥΠ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή. Οι αιτήσεις απορρίπτονται, εφόσον από την αποδοχή τους προβλέπεται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Μάλιστα, προς αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τελεί σε επεξεργασία σχέδιο νομοθετικών διατάξεων για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης».

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το θέμα είχε δημοσιεύσει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο η Realnews. Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η αγορά δύο ξενοδοχείων στη Μαρώνεια Ροδόπης, πριν από περίπου δύο χρόνια, αποτέλεσε το εφαλτήριο για να ξεκινήσει ειδική έρευνα όσον αφορά τις αγορές ακινήτων στην Ελλάδα από Τούρκους υπηκόους, είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών. Η συγκεκριμένη επενδυτική αγορά φέρεται να έγινε από εταιρεία με έδρα χώρα-μέλος της Ε.Ε. Στην πραγματικότητα, όμως, η εταιρεία φέρεται να είναι τουρκικών συμφερόντων, καθώς οι ιδιοκτήτες της, όπως αυτοί αναφέρονται στα επίσημα συμβόλαια αγοραπωλησίας, είναι τουρκικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο μικροσκόπιο των ερευνών της ΕΥΠ έχουν μπει τουλάχιστον 100 αγορές ακινήτων σε Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και 10 Τούρκοι υπήκοοι οι οποίοι τα έχουν αγοράσει, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εκπρόσωποι εταιρειών. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι αγορές αυτές θέτουν σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.