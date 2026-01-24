Τηλεθέαση (23/1): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη ζώνη των πρωινών εκπομπών, με διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.
  • Ορισμένες εκπομπές κυριάρχησαν στο γενικό σύνολο, με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να βρίσκονται στην πρώτη θέση με 14,8%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Buongiorno» του MEGA ξεχώρισε, κατακτώντας την πρωτιά με ποσοστό 17,1%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη ζώνη των πρωινών εκπομπών, με διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.

Ορισμένες εκπομπές κυριάρχησαν στο γενικό σύνολο, ενώ άλλες ξεχώρισαν στο δυναμικό, επιβεβαιώνοντας ότι οι προτιμήσεις του κοινού διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα και περιεχόμενο.

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8
2 ANT1 Το Πρωινό 13,3
3 MEGA Buongiorno 12,4
4 ALPHA Super Κατερίνα 10,6
5 OPEN 10 παντού 9,8
6 STAR Breakfast@Star 6,5

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 MEGA Buongiorno 17,1
2 ANT1 Το Πρωινό 12,6
3 STAR Breakfast@Star 10,3
4 ALPHA Super Κατερίνα 10,1
5 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 7,5
6 OPEN 10 παντού 4,6

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

