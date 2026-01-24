Τηλεθέαση (23/1): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη ζώνη των πρωινών εκπομπών, με διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.

Ορισμένες εκπομπές κυριάρχησαν στο γενικό σύνολο, ενώ άλλες ξεχώρισαν στο δυναμικό, επιβεβαιώνοντας ότι οι προτιμήσεις του κοινού διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα και περιεχόμενο.

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%) 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8 2 ANT1 Το Πρωινό 13,3 3 MEGA Buongiorno 12,4 4 ALPHA Super Κατερίνα 10,6 5 OPEN 10 παντού 9,8 6 STAR Breakfast@Star 6,5

Δυναμικό