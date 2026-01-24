Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Σύνοψη από το

  • Νέα ένταση σημειώθηκε στα Βορίζια, στο χωριό όπου είχε σημειωθεί το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με τη σύλληψη των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.
  • Η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου.
  • Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια

Νέα ένταση στα Βορίζια, στο χωριό όπου είχε σημειωθεί το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Φαιστού σε βάρος της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη είχε σκοτωθεί στο περιστατικό, όταν, σύμφωνα με  τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, είχε δεχτεί σφαίρα από πυροβόλο όπλο μεγάλου διαμετρήματος.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο.

Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

