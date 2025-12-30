Μακελειό στα Βορίζια: 17 σφαίρες από πιστόλια και καλάσνικοφ έδειξε η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη, Βορίζια, μακελειό, βεντέντα, κηδεία, 39χρονος

Στον εξονυχιστικό έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια, προχώρησε την περασμένη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, με διάταξη που εξέδωσε η ανακρίτρια Ηρακλείου.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλλει οι οικογένειες των δύο θυμάτων, με τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους τους, να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της έρευνας του οχήματος – ο οπλουργός – πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη και ο βαλλιστικός αναλυτής Γιώργος Ραυτογιάννης από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Για περισσότερες από 8 ώρες, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησε σπιθαμή προς σπιθαμή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Φανούρης Καργάκης κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος ξεψύχησε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο δέχτηκε μεγάλο αριθμό πυροβολισμών την ίδια ώρα που σε απόσταση λίγων μέτρων έπεφτε νεκρή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την έρευνα που έγινε με βαλλιστικές ράβδους, προκύπτει ότι το 4Χ4, δέχτηκε 17 βολές από όπλα ραβδωτής κάνης, δηλαδή από πιστόλια, και καλάσνικοφ ενώ έχει δεχτεί και 3 βολές από λειόκαννο όπλο και συγκεκριμένα κυνηγετική καραμπίνα, οι οποίες δεν διέτρησαν το αυτοκίνητο του θύματος.

Επίσης, βολίδες από πιστόλια βρέθηκαν στην καρότσα του αγροτικού αυτοκινήτου, όμως δεν βρέθηκαν κάλυκες μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Στο ερώτημα, εάν ο Φανούρης Καργάκης πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους οι εμπλεκόμενοι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απαντήσεις αναμένεται να δώσουν μεταξύ άλλων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα που αναμένονται σε σχέση με το εάν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια του Φανούρη Καργάκη.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και από την πίσω πλευρά.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: Βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ για διευκόλυνση των εκδρομέων – Ξανακλείνουν τους δρόμους μετά την Πρωτοχρονιά

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τις συνεχείς προσκλήσεις διαλόγου απ...
22:38 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ένας πεζόδρομος… Βασιλόπιτα κόπηκε φέτος στο Περιστέρι με πάνω από 80.000 κομμάτια – Δείτε φωτογραφίες 

Στο Περιστέρι κόπηκε φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας με πάνω από 80.000 κομμάτια, σπάζ...
22:20 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Έγκλημα στο Κολωνάκι: Το μπιτόνι που είχαν σπίτι, εξαφανίστηκε – «Φύγε έξω αν η έρευνα στραφεί σε σένα», είπε η σύντροφος του 60χρονου

Για πρώτη φορά μίλησε η σύντροφος του 60χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη ...
22:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3008 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (30/12). 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι