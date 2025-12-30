Ανακοίνωσε τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ η ΑΕΚ – Υπέγραψε έως το 2030

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από το απόγευμα της Τρίτης (30/12) ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του έως το 2030.

Στη σχετική ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» αναφέρεται: 

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Τον ίδιο χρόνο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων στον κόσμο, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στη Σλάβια και έγινε βασικός στην ομάδα του, με την οποία έχει παίξει τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σκοράροντας τέσσερις φορές. Μέσα στο 2025 ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.

Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

