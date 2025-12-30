Mενίδι: Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχθηκε άγρια επίθεση από Ρομά – «Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι»

  • Πολύ δυσάρεστη εμπειρία βίωσε υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αχαρνών, καθώς δέχτηκε ιδιαίτερα βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου 15 Ρομά, την ώρα της αποκομιδής των απορριμμάτων σε καταυλισμό της περιοχής.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν οι υπάλληλοι υπέδειξαν σε δύο κατοίκους να μην πετούν τα σκουπίδια τους έξω από το σπίτι τους, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι.
  • Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δήλωσε: «Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει με το χτύπημα αυτό στο κεφάλι… Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι».
Πολύ δυσάρεστη εμπειρία βίωσε υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αχαρνών, καθώς θα κάνει Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο μετά την ιδιαίτερα βίαιη επίθεση που δέχτηκε από ομάδα περίπου 15 Ρομά, την ώρα της αποκομιδής των απορριμμάτων σε καταυλισμό της περιοχής.

«Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει με το χτύπημα αυτό στο κεφάλι, πολύ βαρύ το αντικείμενο… Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο, ήρθαν βρίζοντας να μου επιτεθούν, στην αρχή δύο άτομα, κατάφερα τους απώθησα», λέει στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας, ο οποίος αντί να γυρίσει σπίτι του μετά τη δουλειά, βρέθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό έγινε στη στάση ΙΣΙΔ, στις Αχαρνές. Όταν οι υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου υπέδειξαν σε δύο κατοίκους να μην πετούν τα σκουπίδια τους έξω από το σπίτι τους και να τα πετούν στους κάδους απορριμμάτων, εκείνοι από δύο άτομα έγιναν… 15 και άρχισαν να πετούν πέτρες.

«Μας επιτέθηκαν κάποιοι Ρομά εν ώρα εργασίας στην περιοχή της Αυλίζας των Αχαρνών. Έγινε στην αρχή λεκτικά, μετά άρχισαν να χειροδικούν, τους απώθησα και την ώρα που πήγαμε να αποχωρήσουμε από το σημείο με χτύπησαν με ένα μεγάλο αντικείμενο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να είμαι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», λέει το θύμα της επίθεσης.

Με δεμένο το κεφάλι, με κολλάρο και οξυγόνο, ο υπάλληλος καθαριότητας υποφέρει στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

 

