Μενίδι: Τραυμάτισαν στο κεφάλι με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου

  • Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου στο Μενίδι, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται στο κεφάλι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών, όταν το απορριμματοφόρο του δήμου άδειαζε κάδους.
  • Ένας από τους δράστες πέταξε μια πέτρα, τραυματίζοντας τον υπάλληλο στο κεφάλι, ενώ οι αρχές αναζητούν τους τέσσερις Ρομά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

απορριμματοφόρο

Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

