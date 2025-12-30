Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση συνδικάτων στο Σύνταγμα – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε καταγγελία ότι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών ενώ παράλληλα αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε στη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα στις 16 Δεκεμβρίου προχώρησε ο στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου. Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Μάνος Παπαγεωργίου: Θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις

Όπως αναφέρει, πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου από το 4ο ΕΤΕΘ Σάμου που δημοσίευσε το 902.gr, «θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας».

«Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στην Σάμο. Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία, με σκοπό να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου, όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, και όχι τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που μας μπλέκει κάθε μέρα πιο βαθιά στους πολέμους.

Με αυτή την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε υγεία, παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Άλλωστε αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε το μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες.

Άλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στο δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους.

Στρατιώτης (ΚΔ) Παπαγεωργίου Μάνος 4ο ΕΤΕΘ Σάμου».

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών και του αγωνιζόμενου λαού

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας για την ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών και του αγωνιζόμενου λαού σημειώνει:

«Η ποινή των 25 ημερών φυλακής που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, επειδή χαιρέτησε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες, αποτελεί κλιμάκωση της καταστολής απέναντι στον ίδιο τον μεγαλειώδη αγώνα των αγροτών, των εργαζομένων και όλου του λαού.

Η επιδίωξη της κυβέρνησης και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν τους νέους στρατευμένους οι οποίοι στέκονται στο πλάι των αγωνιζόμενων αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών, των οικογενειών τους πρέπει να καταδικαστεί από όλο το λαό. Όλοι οι μαζικοί φορείς των αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών και όλου του λαού χρειάζεται να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους φαντάρους που αγωνίζονται με το κεφάλι ψηλά. Να μην επιτρέψουν να τρομοκρατούν τα παιδιά του λαού που αγωνίζονται μέσα στα στρατόπεδα.

Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν νομίζει πως με τις μεθόδους που ακολουθεί, και με τους χουντικής προέλευσης στρατιωτικούς κανονισμούς και τους δικούς της νόμους, θα καταφέρει να φοβίσει τους στρατευμένους νέους ώστε να σταματήσουν να διεκδικούν και να αγωνίζονται και την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας.

Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού. Ο στρατιώτης Μ. Παπαγεωργίου να παραμείνει στη μονάδα όπου υπηρετεί.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του συστήματος που για τα κέρδη των λίγων δεν υπολογίζει τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών είναι που βγάζει τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, όπως και τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στον αγώνα ενάντια στο κατάπτυστο πολεμικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο της αντί να στρέφεται ενάντια στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους και όχι να τους στέλνει σε “ειρηνευτικές αποστολές” των μακελάρηδων στη Γάζα και να μπουκώνει με δισεκατομμύρια και φοροαπαλλαγές τους βιομηχάνους του πολέμου».

ΠΑΜΕ: Να παρθεί πίσω άμεσα η άδικη ποινή στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου για τη στήριξη του στον αγώνα των αγροτών

Με ανακοίνωση του το ΠΑΜΕ καταδικάζει τη νέα απαράδεκτη και επικίνδυνη προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να τρομοκρατήσει και να φιμώσει νέους στρατευμένους που στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων και των αγροτών.

Αναλυτικά τονίζει πως:

«Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται η επιβολή ποινής φυλάκισης 25 ημερών και η αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, χαιρετίζοντας τη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα ενάντια στον προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου.

Η ένταση της καταστολής αποτελεί οργανικό στοιχείο της στροφής στην πολεμική οικονομία. Όσο η κυβέρνηση φορτώνει τον λαό με εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων, όσο στοιχίζεται πίσω από τα σχέδια της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για γενικευμένη πολεμική εμπλοκή, τόσο επιδιώκει να επιβάλει σιωπή, φόβο και κλίμα τρομοκρατίας στο εσωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα που τιμωρεί στρατευμένους για την κοινωνική και πολιτική τους δράση, επειδή αγωνίζονται στο πλευρό του λαού και για να μη γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών, συζητά με το σύγχρονο Ηρώδη, Νετανιάχου, προετοιμάζοντας την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Γάζα, εμπλέκοντας βαθύτερα τη χώρα μας στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Πρόκειται για την ίδια πολιτική που λεηλατεί το εργατικό-λαϊκό εισόδημα με φόρους και ακρίβεια, που τσακίζει τις Συλλογικές Συμβάσεις, επιβάλλει μισθούς πείνας και 13ωρα, που δολοφονεί εργάτες στους χώρους δουλειάς. Είναι η πολιτική που βάζει στο γύψο τις κοινωνικές ανάγκες και τις παροχές σε Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια, για να χαρίζει δισεκατομμύρια και φοροαπαλαγές για τα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλέμπορων, των τραπεζιτών. Αυτή είναι η πολιτική που βγάζει τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα και τους εργαζόμενους στους δρόμους του αγώνα.

Κάτω τα χέρια από τους φαντάρους που αγωνίζονται στο πλευρό του λαού και για να μην γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών

Η κυβέρνηση, αφού απέτυχε να ενεργοποιήσει τον λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό και να συκοφαντήσει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, επιχειρεί τώρα να τρομοκρατήσει όποιον εκφράζει αλληλεγγύη. Θα σπάσει για ακόμη μια φορά τα μούτρα της αν νομίζει ότι θα καταφέρει να φοβίσει τους στρατευμένους νέους ώστε να σταματήσουν να διεκδικούν και να αγωνίζονται και την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες να εκφράσουν με κάθε τρόπο τη στήριξη τους στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου και να μη επιτρέψουν να τρομοκρατούνται τα παιδιά του λαού που αγωνίζονται μέσα στα στρατόπεδα. Να απαιτήσουν να παρθεί πίσω άμεσα η άδικη ποινή που του επιβλήθηκε και να παραμείνει στη μονάδα όπου υπηρετεί, χωρίς καμία άλλη συνέπεια. Να καταδικάσουν αποφασιστικά αυτήν και κάθε άλλη απόπειρα φίμωσης και τρομοκράτησης, απαιτώντας να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση σε στρατευμένο που στέκεται στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού.

Καμία συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός έξω από τα σύνορα. Να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών. Γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για μισθούς, κοινωνικές ανάγκες και όχι για τους εξοπλισμούς και τους πολέμους ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει!».

ΚΝΕ: Εδώ και τώρα να ακυρωθεί η ποινή της φυλακής και της μετάθεσης

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για την ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου επειδή χαιρέτισε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες τονίζονται τα εξής:

«Η ΚΝΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου επειδή χαιρέτισε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες.

Οι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους έχουν πολιτικά δικαιώματα και καμία κυβέρνηση, ούτε ο αντιδραστικός στρατιωτικός κανονισμός δεν μπορεί να τους τα στερήσει. Πρωτίστως έχουν αξιοπρέπεια και θέληση να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Έχουν συνείδηση ότι υπηρετούν τον λαό και όχι τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, την εμπλοκή στα πολεμικά μέτωπα, την “κουλτούρα πολέμου” όπως τους ζητά η κυβέρνηση και η ΕΕ. Αυτήν την περήφανη στάση δεν μπορούν να την ξεριζώσουν όσες ποινές κι αν τους επιβάλλουν.

Η επιχείρηση τρομοκράτησης των νέων στρατευμένων θα πέσει στο κενό. Θα βρει απέναντί της τους συλλόγους των αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών, όλο τον λαό.

Εδώ και τώρα να ακυρωθεί η ποινή της φυλακής και της μετάθεσης».