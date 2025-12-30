Μεντβέντεφ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιχειρεί να εκτροχιάσει τη σύγκρουση, δηλώνοντας πως ο Ουκρανός Πρόεδρος «θα πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του» μετά τη φερόμενη επίθεση.
  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν, τα οποία καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.
  • Ο Ζελένσκι διαψεύδει την επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ ο Πούτιν προειδοποίησε ότι «τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μεντβέντεφ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του»
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιχειρεί να εκτροχιάσει τη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «βρομερό μπάσταρδο», και υποστήριξε πως ο Ουκρανός Πρόεδρος θα πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του, μετά τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρωθυπουργός.


Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα μάλιστα με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι η επίθεση συνέβη «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε αργότερα στους δημοσιογράφους τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.

12:05 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε θα αντιδράσει» στην ουκρανική επίθεση κατά του Πούτιν – Με «πιο αυστηρές θέσεις» στις διαπραγματεύσεις η Μόσχα

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη φερόμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά της...
08:49 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού: 37χρονος πνίγηκε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλ...
08:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Η Μέση Ανατολή στο τραπέζι του Μαρ-α-Λάγκο – Σύμπλευση με αστερίσκους και απειλές για Ιράν και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντή...
05:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα – Η πρώτη χερσαία επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε περιοχή της Βενεζ...
