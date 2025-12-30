Τουρκία: Η αστυνομία συνέλαβε 110 υπόπτους στο πλαίσιο επιχείρησης με στόχο το Ισλαμικό Κράτος

Σύνοψη από το

  • Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 110 υπόπτους σε επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους, μια ημέρα αφότου σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί και έξι ένοπλοι σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία.
  • Κατά τη σημερινή επιχείρηση, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 114 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο ακόμη επαρχίες, συλλαμβάνοντας 110 από τους 115 υπόπτους που αναζητούσε.
  • Η Τουρκία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους φέτος, καθώς η οργάνωση ανασυντάσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Η αστυνομία συνέλαβε 110 υπόπτους στο πλαίσιο επιχείρησης με στόχο το Ισλαμικό Κράτος
Φωτογραφία: Reuters

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε σήμερα 110 υπόπτους στη διάρκεια επιχείρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους, μια ημέρα αφότου σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί και έξι ένοπλοι σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη.

Η αστυνομία πραγματοποίησε οκτάωρη πολιορκία σε κατοικία στην πόλη Γιάλοβα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά νότια της Κωνσταντινούπολης, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ύποπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους που φέρεται ότι συνδέονταν με σχέδια επίθεσης τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οκτώ αξιωματικοί της αστυνομίας και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά την έφοδο στην κατοικία, η οποία ήταν μια από τις 100 διευθύνσεις και πλέον που στοχοθετήθηκαν χθες από τις αρχές.

Κατά τη σημερινή επιχείρηση η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 114 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο ακόμη επαρχίες και συνέλαβε 110 από τους συνολικά 115 υπόπτους που αναζητούσε, αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα που προσθέτει ότι κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και έγγραφα.

Η Τουρκία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους αυτή τη χρονιά καθώς η οργάνωση ανασυντάσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέφεραν πλήγμα εναντίον ενόπλων στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενώ δύο ένοπλοι που πραγματοποίησαν επίθεση στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τον περαμένο μήνα φαίνεται ότι είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε δεκάδες στόχους του ΙΚ στη Συρία ως αντίποινα για επίθεση σε αμερικανικό προσωπικό.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η τζιχαντιστική αυτή οργάνωση κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτών στην Τουρκία, περιλαμβανομένων ένοπλων επιθέσεων σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η Τουρκία ήταν βασικό σημείο διέλευσης για ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισλαμικού Κράτους, που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τακτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης τα επόμενα χρόνια και σημειώθηκαν λίγες επιθέσεις μετά το κύμα βίας μεταξύ 2015-2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απώλεια βάρους μετά τα 50 μπορεί να έχει ένα κρυφό κόστος για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Νέος θεραπευτικός συνδυασμός για τον μετασταστικό καρκίνο του προστάτη

Λαϊκές αγορές: Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματα

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:49 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού: 37χρονος πνίγηκε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλ...
08:08 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Η Μέση Ανατολή στο τραπέζι του Μαρ-α-Λάγκο – Σύμπλευση με αστερίσκους και απειλές για Ιράν και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντή...
05:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα – Η πρώτη χερσαία επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε περιοχή της Βενεζ...
05:04 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συνελήφθη ο αρχηγός καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό

Συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ρομπέρτο Κάρλος Άλβαρες Βέρα, γνωστός με το προσωνύμι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι