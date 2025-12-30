Cédric Grolet: Διάρρηξη στο νέο κατάστημα με σοκολάτες του διάσημου σεφ – Άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο με τις χριστουγεννιάτικες εισπράξεις

Άγνωστοι διέρρηξαν το κατάστημα με σοκολάτες του 40χρονου διάσημου ζαχαροπλάστη, Cédric Grolet, στην Avenue de l’Opéra στο 2ο διαμέρισμα του Παρισιού. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή παίρνοντας το χρηματοκιβώτιο που περιείχε τις χριστουγεννιάτικες εισπράξεις.

Το πρώτο κατάστημα με σοκολάτες του Cédric Grolet, εμπνευσμένο από τον κόσμο του Willy Wonka, άνοιξε τις πόρτες του στις 18 Οκτωβρίου, στην Avenue de l’Opéra στο Παρίσι, σε απόσταση αναπνοής από το ζαχαροπλαστείο του.

Για τα εγκαίνια του καταστήματός του, που ονομάστηκε «Ο Σεντρίκ και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» προς τιμήν του έργου του Ρόαλντ Νταλ, ο σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ζαχαροπλάστης —ο οποίος διαθέτει 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και το TikTok— πέτυχε μια σημαντική εμπορική επιτυχία. Όπως και στην ταινία «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», ο 40χρονος σεφ προσέλκυσε πλήθος influencers με την υπόσχεση να βρει ένα από τα δέκα χρυσά εισιτήρια που είναι κρυμμένα στις σοκολάτες του.

Αλλά ο ζαχαροπλάστης του Le Meurice, τον οποίο μερικές φορές χλευάζουν για τις υπερβολικές τιμές του, φαίνεται να έχει ανοίξει ορέξεις και σε λιγότερο καλοπροαίρετους…

Όπως αναφέρει η Le Parisien, η διάρρηξη έγινε από ομάδα διαρρηκτών κάποια στιγμή μεταξύ Κυριακής βράδυ και Δευτέρας πρωί. Οι εγκληματίες φέρονται να εισήλθαν στον χώρο από μια γυάλινη πόρτα που βρίσκεται σε έναν δρόμο κάθετο σε αυτόν όπου βρίσκεται το κατάστημα. Προφανώς τρύπησαν την κλειδαριά υψηλής ασφαλείας, πιθανώς χρησιμοποιώντας τρυπάνι.

Καλά ενημερωμένοι διαρρήκτες

Οι διαρρήκτες δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για το κατάστημα, που βρισκόταν στο ισόγειο, ούτε για τον χώρο παραγγελιών στο υπόγειο. Προφανώς καλά ενημερωμένοι, οι εγκληματίες κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς το υπόγειο, όπου έψαξαν πολλά ντουλάπια και συρτάρια για μετρητά.

Στη συνέχεια, αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή και, το πιο σημαντικό, τις συσσωρευμένες εισπράξεις από τις 23 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ επικερδούς περιόδου των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 15.000 έως 20.000 ευρώ.

Κλάπηκε επίσης μια πιστωτική κάρτα καταστήματος.