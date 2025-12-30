NBA: Σοκ στο Ντένβερ με τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς – Δείτε το βίντεο

  • Ο σούπερσταρ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, υπέστη μια τρομακτική κάκωση στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Χιτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ομάδα.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τους Νάγκετς να αναμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας για να καθοριστεί η σοβαρότητα της ζημιάς.
  • Η απουσία του τρις MVP, ο οποίος διανύει μια ιστορική σεζόν, αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την ομάδα, με τον προπονητή να δηλώνει: «Αυτή τη στιγμή, ανησυχώ περισσότερο για εκείνον ως άτομο».
NBA: Σοκ στο Ντένβερ με τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς – Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: Sam Navarro / Imagn Images

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Ντένβερ Νάγκετς με τους Χιτ στο Μαϊάμι τη Δευτέρα, ο σούπερσταρ της ομάδας, Νίκολα Γιόκιτς, υπέστη μια τρομακτική κάκωση στο γόνατο που άφησε τους οπαδούς της ομάδας με κομμένη την ανάσα και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην ομάδα του για την πορεία της στη φετινή σεζόν του NBA.

Το περιστατικό συνέβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς, πάτησε κατά λάθος το αριστερό πόδι του Γιόκιτς, προσπαθώντας να παραμείνει μπροστά από τον Jaime Jaquez.

Ο Σέρβος σέντερ έπεσε αμέσως στο παρκέ κρατώντας το αριστερό του γόνατο, με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.


Οι Νάγκετς θα περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας για να καθοριστεί η σοβαρότητα της ζημιάς και τα επόμενα βήματα.

«Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά», δήλωσε ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Άντελμαν, μετά την ήττα της ομάδας με 147-123.

«Αυτό είναι μέρος του NBA. Κάθε τραυματισμός σε αυτό το παιχνίδι είναι συγκλονιστικός, ειδικά όταν αφορά κάποιον τόσο ξεχωριστό όπως είναι αυτός. Θα μάθουμε περισσότερα αύριο (Τρίτη). Θα συνεχίσουμε ως ομάδα. Αυτή τη στιγμή, ανησυχώ περισσότερο για εκείνον ως άτομο και για την απογοήτευση που φέρνει ένα τέτοιο γεγονός».

Ο Άντελμαν πρόσθεσε: «Προφανώς, τώρα με απασχολεί περισσότερο ως άτομο. Η απογοήτευση από κάτι τέτοιο είναι δυσάρεστη, ελπίζουμε για το καλύτερο — όπως κάναμε και για τον Καμ [Τζόνσον] και άλλους βασικούς που έχουμε χάσει. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ως ομάδα και ως σύνολο. Ειλικρινά, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να στηρίξουμε τους συμπαίκτες μας που απουσιάζουν, τιμώντας τους όταν παίζουμε».

«Θα προχωρήσουμε. Όπως είπα, αυτό είναι μέρος του NBA. Είναι δυσάρεστο, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο αύριο», συμπλήρωσε.


Ο Γιόκιτς κατάφερε αποχώρησε και καταγράφηκε ως αμφίβολος για επιστροφή στο παιχνίδι. Ο τρις MVP ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ η ομάδα υπέφερε σημαντικά από την απουσία του, σημειώνοντας την χειρότερη ήττα της σεζόν.

Μαζί με τον Τζαμάλ Μάρεϊ, ο Γιόκιτς είναι ο μεγάλος σταρ της ομάδας και έχει μια ιστορική σεζόν με μέσο όρο 29,9 πόντους, 12,4 ριμπάουντ και 11,1 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ οι αριθμοί του στα ριμπάουντ και τις ασίστ είναι οι κορυφαίοι στο NBA.

«Δεν είναι απλώς μεγάλο κομμάτι σε ό,τι κάνουμε, αλλά σχεδόν σε όλα όσα κάνουμε», δήλωσε ο guard των Νάγκετς, Μάρεϊ. «Απλώς θέλουμε να τον δούμε υγιή και όλοι εδώ είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση».

