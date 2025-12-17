Καβάλα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία, άρπαξαν το συρτάρι του ταμείου και έγιναν καπνός

  • Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (11/12) σε καφετέρια στην Καβάλα, μετέδωσε το ΕΡΤnews. Στις εικόνες διακρίνονται τέσσερις κουκουλοφόροι να σπάνε την τζαμαρία, να αρπάζουν το συρτάρι του ταμείου και να τρέπονται σε φυγή.
  • Η ίδια ακριβώς επιχείρηση είχε γίνει ξανά στόχος διαρρηκτών στις 2 Ιουνίου, με το modus operandi να παραπέμπει στην ίδια συμμορία.
  • Ο ιδιοκτήτης δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «είναι η δεύτερη ληστεία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα» και ζήτησε αύξηση των περιπολιών. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της συμμορίας.
Βίντεο ντοκουμέντο από την διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (11/12) σε καφετέρια, στην Καβάλα, μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, διακρίνονται τέσσερις κουκουλοφόροι να φτάνουν έξω από καφετέρια στο Χωριό Γραβούνα, στη Χρυσούπολη, στις 3:20 τα ξημερώματα, να πετούν ένα βαρύ αντικείμενο και η τζαμαρία να γίνεται θρύψαλα.

Στη συνέχεια με συγχρονισμό στον βηματισμό τους, εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος και χωρίζουν τους ρόλους τους. Δύο κινούνται προς το ταμείο, ενώ οι άλλοι δύο περιεργάζονται τον χώρο.

Πήραν ακόμη και τα ενεργειακά ποτά από το ψυγείο

Στις εικόνες διακρίνονται οι διαρρήκτες αρπάζουν ολόκληρο το συρτάρι του ταμείου με τις εισπράξεις, κινητά, τάμπλετ ακόμη και ενεργειακά ποτά από το ψυγείο και τρέπονται σε φυγή.

Η ίδια ακριβώς επιχείρηση στις 2 Ιουνίου είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο διαρρηκτών με το modus operandi, να παραπέμπει στην ίδια συμμορία. Και τότε κουκουλοφόροι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχαν εισβάλει στο κατάστημα.

«Είναι η δεύτερη ληστεία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει. Πρέπει να αυξηθούν οι περιπολίες για να σταματήσουν να δρουν τα κυκλώματα αυτά ελεύθερα», είπε στο ΕΡΤnews ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της συμμορίας διαρρηκτών.

