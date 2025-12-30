Τσιάρας για αγρότες: Οι «18» που μίλησαν για διάλογο έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης – Τι είπε για τους ελέγχους σε αγροτοσυνδικαλιστές

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο και έχει κάνει βήματα, όπως για το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, ενώ τα προβλήματα λύνονται μόνο μέσω διαλόγου.
  • Ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε ότι οι «18» αγρότες που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, «έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης» από συναδέλφους τους που δεν ήθελαν συζήτηση.
  • Σχετικά με τους ελέγχους σε αγροτοσυνδικαλιστές, ο υπουργός ανέφερε ότι είναι «προϊόντα έρευνας μέσα από «καμπανάκια» για συγκεκριμένες περιπτώσεις» και γίνονται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ κάποιοι συνδικαλιστές δηλώνουν ότι θα μείνουν στα μπλόκα «μέχρι να πέσει η κυβέρνηση».
«Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα λύνονται μόνο αν καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης και του διαλόγου. Η κυβέρνηση έκανε βήματα, όπως μιλήσαμε για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα με δεσμευμένη χαμηλή τιμή» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Όπως είπε μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «θα μπορούσαν πολύ εύκολα και με βάση τη θετική διάθεση της κυβέρνησης να βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου και μαζί να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα, τα οποία προκύπτουν. Επίσης κάτι που με ενοχλεί προσωπικά με αυτή την εξέλιξη: κατανοώ ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα, τα οποία είναι λογικά, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, το 100% της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ, το γεγονός ενίσχυσης κάποιων καλλιεργειών. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα που αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, θα τα βρούμε μπροστά».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα με σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση, απάντησε ότι «δεν έχω την άποψη αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμός ίσως γιατί δεν υπάρχει  μία συντονιστική αντιπροσωπεία και γιατί υπάρχουν διαφορετικού τύπου αιτήματα από κάθε μπλόκο».

Αναφερόμενος στα 18 μπλόκα που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου είπε ότι «όταν επέστρεψαν αυτοί οι 18 ξέραμε ότι υπήρχε μία γενικότερη πίεση και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν για κανέναν λόγο να έρθουν στο τραπέζι για διάλογο. Δεν υπάρχει με εμένα συγκεκριμένη επικοινωνία από κάποιους ότι ήθελαν διάλογο. Αλλά αυτοί που είπαν αυτό, έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης από συναδέλφους τους».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «τα πρόσωπα των αγροτοσυνδικαλιστών, πολλά από αυτά, είναι ταυτισμένα με μια πολιτική διαδρομή. Αν με ρωτάτε για τα μπλόκα και όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική «προσέγγιση», δηλ. δεν είναι πολιτικό το θέμα. Κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές λένε θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Από μόνοι τους ανακοινώνουν τη δική τους πρόθεση. Έστω και την ύστατη στιγμή να υπάρξει μια σοβαρή προσέγγιση των κινητοποιήσεων και από τους αγρότες».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «είναι κρίμα οι αγρότες να ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία για θέματα και ζητήματα που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν, προτιθέμεθα να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε και πρέπει και οι ίδιοι να γίνουν συνδιαμορφωτές».

Για τους ελέγχους σε συνδικαλιστές των μπλόκων

Σχετικά με τους ελέγχους σε συνδικαλιστές των μπλόκων, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «η διερεύνηση γίνεται μέσω των αρμόδιων Αρχών. Είναι προφανώς ζητήματα που δεν έχουν προκύψει σήμερα και χθες, αλλά προϊόντα έρευνας μέσα από «καμπανάκια» για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν αυτά βγαίνουν σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν μπορεί να μείνει κάτι χωρίς να διερευνηθεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία. Μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ και μετά τα καμπανάκια για συγκεκριμένες περιπτώσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ελληνικής Οικονομικής Αστυνομίας και ελέγχονται».

Σε ερώτηση γιατί υπάρχουν διαρροές ονομάτων και υποθέσεων για συγκεκριμένους αγροτοσυνδικαλιστές, απάντησε ότι «έχουν βγει και ονόματα άλλων υποθέσεων. Όταν ζητάμε διαφάνεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούμε από την άλλη να λέμε ότι οι ανακοινώσεις των προσώπων που πήραν χρήματα είναι αυτά που μας ενοχλούν. Η προσπάθεια εξυγίανσης με πρόσωπα που βγαίνουν στην επικαιρότητα συμβαίνει εδώ και καιρό».

