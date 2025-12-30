Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στα ορεινά της Αττικής – «Νιφάδες χιονιού μέχρι τη θάλασσα», λέει ο Τσατραφύλλιας

Το εσωτερικό καταψύκτη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά, καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω από το μηδέν, ενώ στα βόρεια προάστια της Αττικής θα πέσουν και οι πρώτες νιφάδες για φέτος, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Αν και η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη, συγχρόνως θα είναι απότομη. «Θα φέρει και λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις», εξηγεί η μετεωρολόγος, ενώ τονίζει ότι ήδη ο βοριάς έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο Τετάρτη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι αύριο το πρωί. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, «θα έχουμε λοιπόν κάποιες λίγες και επιλεκτικές χιονοπτώσεις αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε Εύβοια, Πελοπόννησο και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Η μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα: «Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και σε νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Θάσο για παράδειγμα, στις Βόρειες Σποράδες». Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για την Αττική: «Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αττικής. Θα έλεγα ουσιαστικά από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα. Κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα όμως».

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγα υπολείμματα βροχής, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδα. «Θα φτάσουμε και στους 20 βαθμούς. Τεράστια διαφορά από τους – 15 που θα έχουμε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια».

Τσατραφύλλιας: Πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο Facebook εκτιμά πως λίγο χιόνι θα δούμε μέχρι και τη θάλασσα, σημειώνοντας όμως ότι οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση, ενώ το πιο πολύ χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και τα ορεινά. Ως προς την Αττική, νιφάδες χιονιού θα πέσουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:

Πασπάλες χιονιού μέχρι τη Θάλασσα;”

Καλημέρα!

👍Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

📍Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

📍Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά.

📍Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

📍Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) “θα πασπαλίσει” στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα.

📍θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν.

Καλή πρωτοχρονιά!